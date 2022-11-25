Метеорологи предупредили, что последние выходные дни уходящей осени для ростовчан будут пасмурными и холодными.
В субботу, 26 ноября, похолодает до +3 градусов, а вечером начнется умеренный дождь, который будет сопровождаться ветром скоростью до пяти метров в секунду.
Дождь продлится всю ночь и весь следующий день, из-за чего температура воздуха в донской столице опустится до +2 градусов. Скорость ветра снизится, однако уже к понедельнику к дождю добавится мокрый снег, и температура упадет ниже нуля.
Ранее синоптик рассказал, когда в европейские районы России вернутся морозы.