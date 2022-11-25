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В последние выходные осени жителей Ростова ожидает похолодание и проливные дожди

Сегодня, 09:44
Фото: Joe deSousa/CC0 / wikimedia.org
Какая погода будет в последние выходные осени в Ростове
В Ростове на выходных 26 и 27 ноября похолодает до +2 градусов и пойдут проливные дожди, об этом сообщили синоптики.
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Метеорологи предупредили, что последние выходные дни уходящей осени для ростовчан будут пасмурными и холодными. 

В субботу, 26 ноября, похолодает до +3 градусов, а вечером начнется умеренный дождь, который будет сопровождаться ветром скоростью до пяти метров в секунду. 

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Дождь продлится всю ночь и весь следующий день, из-за чего температура воздуха в донской столице опустится до +2 градусов. Скорость ветра снизится, однако уже к понедельнику к дождю добавится мокрый снег, и температура упадет ниже нуля.

Ранее синоптик рассказал, когда в европейские районы России вернутся морозы. 

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