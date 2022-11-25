В пожаре на Комсомольской площади в Москве погибло 5 человек

Об этом пишет INFOX.RU со ссылкой на Интерфакс. Позже стало известно, что в 2019 году сотрудники МЧС на этом объекте обнаружили 20 нарушений пожарной безопасности, за которое фирма «Ново Флора» выплатила штраф в размере 156 тыс рублей.