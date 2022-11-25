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В пожаре на Комсомольской площади в Москве погибло 5 человек

Сегодня, 08:11
Возгорание в цветочной оранжерее, расположенной в двухэтажном здании, произошло утром в воскресенье. Локализовать пожар удалось только в 18:20, а полностью ликвидировать в десять вечера. На следующий день спасатели извлекли из-под завалов тела пятерых человек.

Об этом пишет INFOX.RU со ссылкой на Интерфакс. Позже стало известно, что в 2019 году сотрудники МЧС на этом объекте обнаружили 20 нарушений пожарной безопасности, за которое фирма «Ново Флора» выплатила штраф в размере 156 тыс рублей.

Пресс-служба СКР озвучила предварительные причины пожара - неправильное хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности.

Возгорание также уничтожило имущество на складе МВД, который находился в 10 метрах от цветочной оранжереи. Никто из сотрудников склада не пострадал, уточняет Shot.

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