В пожаре на Комсомольской площади в Москве погибло 5 человек

Об этом пишет INFOX.RU со ссылкой на Интерфакс. Позже стало известно, что в 2019 году сотрудники МЧС на этом объекте обнаружили 20 нарушений пожарной безопасности, за которое фирма «Ново Флора» выплатила штраф в размере 156 тыс рублей.
Пресс-служба СКР озвучила предварительные причины пожара - неправильное хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности.
Возгорание также уничтожило имущество на складе МВД, который находился в 10 метрах от цветочной оранжереи. Никто из сотрудников склада не пострадал, уточняет Shot.