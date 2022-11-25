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В Ростове водоканал модернизирует очистные для снижения загрязнения Дона до 2029 года

Сегодня, 10:35
Фото: Ростовский Водоканал
Когда начнется модернизация очистных сооружений на Дону
В Ростове в 2023 году «Ростовводоканал» начнет работы по модернизации очистных, чтобы снизить негативное воздействие на реку Дон, об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, работы продлятся шесть лет, а одной из основных целей является не только перевооружение компании, но также снижение негативного влияния хозяйственной деятельности города и водоснабжающей компании на экологическое состояние реки Дон. 

В рамках работ к 2029 году в городе построят дополнительные блоки очистки, а также обновят технологические участки, благодаря чему в воде понизится уровень концентрации вредных веществ.  

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Напомним, что в настоящий момент очистные сооружения Ростова находятся на станции аэрации, занимающем более 800 тысяч квадратных метров земли. На этих сооружениях вода проходит три ступени очистки до того, как вернуться в Дон.

Ранее «Ростовводоканал» сообщил, что планирует понизить жесткость воды в Ростове после 2025 года.  

 

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