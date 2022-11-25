По данным пресс-службы, работы продлятся шесть лет, а одной из основных целей является не только перевооружение компании, но также снижение негативного влияния хозяйственной деятельности города и водоснабжающей компании на экологическое состояние реки Дон.
В рамках работ к 2029 году в городе построят дополнительные блоки очистки, а также обновят технологические участки, благодаря чему в воде понизится уровень концентрации вредных веществ.
Напомним, что в настоящий момент очистные сооружения Ростова находятся на станции аэрации, занимающем более 800 тысяч квадратных метров земли. На этих сооружениях вода проходит три ступени очистки до того, как вернуться в Дон.
Ранее «Ростовводоканал» сообщил, что планирует понизить жесткость воды в Ростове после 2025 года.