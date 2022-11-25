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Posted 25 ноября 2022, 08:51

Published 25 ноября 2022, 08:51

Modified 25 ноября 2022, 08:53

Updated 25 ноября 2022, 08:53

В Ростовской области хотят упростить порядок оформления прав на участки под гаражами

25 ноября 2022, 08:51
В Ростовской области планируется внести поправки в закон об упрощенном оформлении гаражей и участков, сообщили в облправительстве.

Инициатива поступила от губернатора Василия Голубева. Предполагается дополнить список документов, подтверждающих права людей на «гаражную амнистию».

Иногда происходят ситуации, когда местные жители для оформления участков, на которых находятся гаражи, приносят документы, не перечисленные в законе. В результате эти справки не могут быть учтены.

Урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове
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Теперь планируется расширить действующий перечень, дополнив его рядом справок. Предложение уже внесено в Заксобрание региона.

Ранее урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове.

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