Инициатива поступила от губернатора Василия Голубева. Предполагается дополнить список документов, подтверждающих права людей на «гаражную амнистию».
Иногда происходят ситуации, когда местные жители для оформления участков, на которых находятся гаражи, приносят документы, не перечисленные в законе. В результате эти справки не могут быть учтены.
Теперь планируется расширить действующий перечень, дополнив его рядом справок. Предложение уже внесено в Заксобрание региона.
Ранее урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове.