Эксперты оценили состоянии популяции раков в реке Дон в Ростовской области. Также они провели мониторинг промысла ракопромысловых бригад в бассейне реки Сал.
В ходе исследования выяснилось, что состояние раков стабильное. Их средняя длина составила 14 сантиметров, а масса 103 грамма. В уломах промысловых бригад раки оказались длиной от 10 до 12 сантиметров.
Исходя из полученных данных, эксперты планируют сделать прогноз состояния раков на ближайшие годы.
В Гидрометцентре рассказали, что из-за сильных порывов ветра в Ростовской области прогнозируется ветровой сгон воды в реке Дон. Предупреждение синоптиков касается периода с 25 по 27 ноября, а также ночи и утра 28 ноября.
Уточняется, что ветровой сгон ожидается в устье реки на Дон на участке Аксай — Азов. Уровни воды могут опуститься и до неблагоприятных отметок, поэтому Ростову, Азову и Аксаю грозят проблемы с водой.
Напомним, по прогнозам синоптиков, скорость ветра на выходных составит до 18 метров в секунду. Погода будет туманной и дождливой.
Министр труда и социальной защиты России Антон Костяков сообщил о скорой индексации пенсий. С 1 января 2023 года неработающим пенсионерам увеличат пенсии на 4,8%. Министр утверждает, что совокупный показатель роста пенсии составит более 15%.
Ранее сообщалось о повышении уровня прожиточного минимума в Ростовской области до 14,2 тысяч рублей. При этом показатель для пенсионеров должен составить не меньше 11,2 тысяч рублей.
Также эксперты говорили о том, что индексация пенсий работающих пенсионеров лишит денег ушедших с работы граждан и образует брешь в госбюджете на общую сумму не ниже 500 миллиардов рублей.