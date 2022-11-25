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В Ростовской области растут раки и пенсии, но уменьшается уровень воды в реке Дон

Сегодня, 17:09
Фото: Brian Tomlinson/CC BY 2.0 / wikimedia.org
В Ростовской области увеличиваются раки и пенсии, но уменьшается уровень воды в Доне
Раки, обитающие в Ростовской области, увеличились в своих размерах, тем временем в реке Дон из-за сильного ветра уменьшается уровень воды, а жителям региона проиндексируют пенсии.

«Стабильные» раки

Эксперты оценили состоянии популяции раков в реке Дон в Ростовской области. Также они провели мониторинг промысла ракопромысловых бригад в бассейне реки Сал.

В ходе исследования выяснилось, что состояние раков стабильное. Их средняя длина составила 14 сантиметров, а масса 103 грамма. В уломах промысловых бригад раки оказались длиной от 10 до 12 сантиметров.

Исходя из полученных данных, эксперты планируют сделать прогноз состояния раков на ближайшие годы.

Фото: azniirkh.vniro.ru
Обитающие в Ростовской области раки начали увеличиваться в своих размерах в 2022 году
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Неспокойный Дон

В Гидрометцентре рассказали, что из-за сильных порывов ветра в Ростовской области прогнозируется ветровой сгон воды в реке Дон. Предупреждение синоптиков касается периода с 25 по 27 ноября, а также ночи и утра 28 ноября.

Уточняется, что ветровой сгон ожидается в устье реки на Дон на участке Аксай — Азов. Уровни воды могут опуститься и до неблагоприятных отметок, поэтому Ростову, Азову и Аксаю грозят проблемы с водой.

Напомним, по прогнозам синоптиков, скорость ветра на выходных составит до 18 метров в секунду. Погода будет туманной и дождливой.

Ветровой сгон воды ожидается в устье реки на Дон на участке Аксай — Азов.
Фото: 61.mchs.gov.ru
Ростову, Аксаю и Азову из-за сильного ветра грозят проблемы с водой
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Большие пенсии

Министр труда и социальной защиты России Антон Костяков сообщил о скорой индексации пенсий. С 1 января 2023 года неработающим пенсионерам увеличат пенсии на 4,8%. Министр утверждает, что совокупный показатель роста пенсии составит более 15%.

Ранее сообщалось о повышении уровня прожиточного минимума в Ростовской области до 14,2 тысяч рублей. При этом показатель для пенсионеров должен составить не меньше 11,2 тысяч рублей.

Также эксперты говорили о том, что индексация пенсий работающих пенсионеров лишит денег ушедших с работы граждан и образует брешь в госбюджете на общую сумму не ниже 500 миллиардов рублей.

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