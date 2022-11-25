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В Ростовской области возобновят пассажироперевозки по рекам Маныч и Северский Донец

Сегодня, 08:02
Фото: donland.ru
В Ростовской области могут возобновить пассажироперевозки по Маныч и Северскому Донцу
В Ростовской области могут возобновить грузовые и транспортные речные рейсы по рекам Маныч и Северский Донец, об этом сообщили в правительстве региона.

На заседании Морского совета чиновники напомнили, что морские порты выполняют роль ключевых элементов в транспортной инфраструктуре Ростовской области, так как обеспечивают взаимодействие различных видов транспорта. 

Власти заинтересованы в том, чтобы донские порты стали более конкурентоспособны, чем порты других регионов, а потому сейчас ответственные структуры создают условия для их эффективной деятельности. 

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На заседании уточнили, что в планы на 2023 год включены обсуждения итогов зимней навигации, создания безопасных условий для судоходства, а также перспектив возобновления грузового и пассажирского судоходства по Северному Донцу и реке Маныч.

Ранее стало известно, почему пришлось отложить строительство терминалов в Азове и Таганроге.

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