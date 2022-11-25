На заседании Морского совета чиновники напомнили, что морские порты выполняют роль ключевых элементов в транспортной инфраструктуре Ростовской области, так как обеспечивают взаимодействие различных видов транспорта.
Власти заинтересованы в том, чтобы донские порты стали более конкурентоспособны, чем порты других регионов, а потому сейчас ответственные структуры создают условия для их эффективной деятельности.
На заседании уточнили, что в планы на 2023 год включены обсуждения итогов зимней навигации, создания безопасных условий для судоходства, а также перспектив возобновления грузового и пассажирского судоходства по Северному Донцу и реке Маныч.
Ранее стало известно, почему пришлось отложить строительство терминалов в Азове и Таганроге.