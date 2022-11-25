В издании рассказали, что правоохранительные органы обратили внимание на одну из семей в Донецке, в которой девочка-подросток в течение нескольких лет была жертвой сексуального насилия со стороны сожителя своей матери.
На общегородском собрании сообщили, что 12-летняя девочка рассказала о произошедшем приятельнице своей матери, и женщина немедленно обратилась полицию. Также стало известно, что девочка ранее просила помощи у соседей и бабушки, но те не восприняли слова ребенка всерьез, а подруги девочки обещали не рассказывать о произошедшем взрослым.
Сейчас известно, что впервые девочка стала жертвой насилия в шесть лет. Сейчас школьница изолирована от своей семьи и проходит реабилитацию, а выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители.
Однако в официальных органах это информацию не подтверждали, она будет уточняться.
Ранее жителю Новочеркасска присудили 12 лет тюрьмы за развратные действия в отношении младшеклассницы.