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В Ростовской области житель Донецка шесть лет насиловал маленькую дочь сожительницы

Сегодня, 06:27
Фото: Mostafameraji/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
В Ростовской области житель Донецка шесть лет насиловал маленькую дочь сожительницы
В Ростовской области юная жительница Донецка была жертвой сексуального насилия с шести лет, об этом сообщили в городской газете «Новость».

В издании рассказали, что правоохранительные органы обратили внимание на одну из семей в Донецке, в которой девочка-подросток в течение нескольких лет была жертвой сексуального насилия со стороны сожителя своей матери. 

На общегородском собрании сообщили, что 12-летняя девочка рассказала о произошедшем приятельнице своей матери, и женщина немедленно обратилась  полицию. Также стало известно, что девочка ранее просила помощи у соседей и бабушки, но те не восприняли слова ребенка всерьез, а подруги девочки обещали не рассказывать о произошедшем взрослым. 

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Сейчас известно, что впервые девочка стала жертвой насилия в шесть лет. Сейчас школьница изолирована от своей семьи и проходит реабилитацию, а выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители. 

Однако в официальных органах это информацию не подтверждали, она будет уточняться.

Ранее жителю Новочеркасска присудили 12 лет тюрьмы за развратные действия в отношении младшеклассницы.

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