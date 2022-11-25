На общегородском собрании сообщили, что 12-летняя девочка рассказала о произошедшем приятельнице своей матери, и женщина немедленно обратилась полицию. Также стало известно, что девочка ранее просила помощи у соседей и бабушки, но те не восприняли слова ребенка всерьез, а подруги девочки обещали не рассказывать о произошедшем взрослым.