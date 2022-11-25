В Ростове временно приостановлена работа мобильного прививочного пункта в торговом центре «Золотой Вавилон» на Малиновского, 25. По какой причине он перестал работать, не сообщается. Также пока неизвестно, когда прививочный пункт должен возобновить работу.
До его открытия привиться от гриппа и коронавируса жители Западного могут в 20-й горбольнице.
Вакцинация становится все более актуальным вопросом для ростовчан. Только за прошедшую неделю ОРВИ в Ростовской области заболели более 16 тысяч человек.