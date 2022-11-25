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В ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове закрыли пункт вакцинации против коронавируса

Сегодня, 11:48
Фото: rostov-gorod.ru
Прививочный пункт в ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове закрыт
Горбольница № 20 сообщила о приостановке работы мобильного прививочного пункта в торговом центре «Золотой Вавилон», об этом медучреждение сообщило в соцсетях.

В Ростове временно приостановлена работа мобильного прививочного пункта в торговом центре «Золотой Вавилон» на Малиновского, 25. По какой причине он перестал работать, не сообщается. Также пока неизвестно, когда прививочный пункт должен возобновить работу.

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До его открытия привиться от гриппа и коронавируса жители Западного могут в 20-й горбольнице.

Вакцинация становится все более актуальным вопросом для ростовчан. Только за прошедшую неделю ОРВИ в Ростовской области заболели более 16 тысяч человек.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Здоровье#Вакцинация#Вакцинация от коронавируса
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