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В Воронеже снова подорожали услуги сервиса «Яндекс. Такси»

Сегодня, 08:33
Стоимость услуг «Яндекс.Такси» в Воронеже подорожала второй раз за этот год. Тариф на поездку повысили на 5,5 рублей.

Этой информацией поделился житель Воронежа, который работает таксистом в этой компании, пишет INFOX.RU со ссылкой на vrn.aif.ru

О повышении тарифов объявили 23 ноября. Если ранее поездка в «Экономе» за полтора киломентров обходилась в 59 рублей, то теперь проезд по такому же отрезку пути будет стоить 65 рублей.

В приложении «Яндекс.Такси» сообщили, что такие расценки будут действовать до 29 ноября. Информации по дальнейшим изменениям пока нет.

В компании считают выгодным рост тарифов в плане сотрудничества с партнерами и водителями.

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