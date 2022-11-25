В Воронеже снова подорожали услуги сервиса «Яндекс. Такси»

Этой информацией поделился житель Воронежа, который работает таксистом в этой компании, пишет INFOX.RU со ссылкой на vrn.aif.ru
О повышении тарифов объявили 23 ноября. Если ранее поездка в «Экономе» за полтора киломентров обходилась в 59 рублей, то теперь проезд по такому же отрезку пути будет стоить 65 рублей.
В приложении «Яндекс.Такси» сообщили, что такие расценки будут действовать до 29 ноября. Информации по дальнейшим изменениям пока нет.
В компании считают выгодным рост тарифов в плане сотрудничества с партнерами и водителями.