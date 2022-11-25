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Вместо сквера у ТЦ «Талер» в Ростове поставили торговые палатки

Сегодня, 16:08
Фото: Donnews
В Ростове торговые павильоны установят на месте парковой зоны
В Ростове-на-Дону установили торговые точки на территории, где ранее, по данным СМИ, намеревались сделать парковую зону.

Монтаж палаток начался напротив торгового центра «Талер». Администрация города рассказала Donnews, что торговые точки установили законно и деревья для этого вырубать не пришлось.

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В одном павильоне будет общепит, в других планируют продавать товары. Издание пишет, что в 2012 году на этой территории хотели сделать зону отдыха.

Для этого демонтировали все палатки, но на этом все и остановилось.  Но планы благоустроить территорию остались, но сроки не называют.

Ранее в Ростове освободили от ларьков более 400 участков. 

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