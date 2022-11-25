Вместо сквера у ТЦ «Талер» в Ростове поставили торговые палатки

Монтаж палаток начался напротив торгового центра «Талер». Администрация города рассказала Donnews, что торговые точки установили законно и деревья для этого вырубать не пришлось.
В одном павильоне будет общепит, в других планируют продавать товары. Издание пишет, что в 2012 году на этой территории хотели сделать зону отдыха.
Для этого демонтировали все палатки, но на этом все и остановилось. Но планы благоустроить территорию остались, но сроки не называют.
Ранее в Ростове освободили от ларьков более 400 участков.