Водитель маршрутки в Ростове-на-Дону на ходу практически вылез в окно ради курения

Во время поездки в автобусе № 94 пассажиров удивил водитель. Он зажег сигарету и полностью вытащил руку из автобуса.
«Водитель бережет здоровье пассажиров — курит почти на улице», — написал автор.
Пользователи в комментариях рассказали, что курить в автобусе в целом плохая идея.
«Почему у людей не возникает мысли о том, что использовать горючие предметы в транспорте на газу — плохая идея?», — заявили ростовчане.
Другие попросили оставить водителя в покое, так как дыма в салоне не было. В целом они не смогли прийти к общему мнению о том, кто прав.
Ранее водитель автобуса №93 в Ростове справил нужду прямо на двери транспорта.