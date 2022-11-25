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Водитель маршрутки в Ростове-на-Дону на ходу практически вылез в окно ради курения

Сегодня, 16:36
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону водитель автобуса так сильно хотел курить, что почти полностью вылез в окно, при этом управляя машиной, сообщили пассажиры в соцсетях.

Во время поездки в автобусе № 94 пассажиров удивил водитель. Он зажег сигарету и полностью вытащил руку из автобуса.

«Водитель бережет здоровье пассажиров — курит почти на улице», — написал автор.

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Пользователи в комментариях рассказали, что курить в автобусе в целом плохая идея.

«Почему у людей не возникает мысли о том, что использовать горючие предметы в транспорте на газу — плохая идея?», — заявили ростовчане.

Другие попросили оставить водителя в покое, так как дыма в салоне не было. В целом они не смогли прийти к общему мнению о том, кто прав. 

Ранее водитель автобуса №93 в Ростове справил нужду прямо на двери транспорта.

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#Илья Протвинов#Водитель#Автобус#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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