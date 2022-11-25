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Военкор Сладков назвал причины, почему аэропорт Платов в Ростове остается закрытым

Сегодня, 13:13
Фото: unsplash
Эксперт назвал причины запрета полетов самолетов над Ростовской областью
Военкор Александр Сладков объяснил, почему не летают самолеты на юге страны, написал он в Telegram.

Напомним, что в Ростове аэропорт Платов не функционирует с февраля. Росавиация постоянно продляет запрет на работу. 

По словам Сладкова, основная причина состоит террористической и диверсионной опасности со стороны Украины. Он пояснил, что существует риск проноса в зону взлетов-посадок ракетных комплексов, закладок и взрывчатки.

Еще одной причиной военкор назвал профилактику попадания средствами ПВО России в самолеты. 

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«Мы плотно охраняем воздушное пространство на границе России, чем меньше летательных аппаратов в воздухе, тем меньше причин для ЧП», — уточнил военкор.

Он добавил, что российская система управления воздушным движением надежна.

 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аэропорт#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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