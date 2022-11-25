Напомним, что в Ростове аэропорт Платов не функционирует с февраля. Росавиация постоянно продляет запрет на работу.
По словам Сладкова, основная причина состоит террористической и диверсионной опасности со стороны Украины. Он пояснил, что существует риск проноса в зону взлетов-посадок ракетных комплексов, закладок и взрывчатки.
Еще одной причиной военкор назвал профилактику попадания средствами ПВО России в самолеты.
«Мы плотно охраняем воздушное пространство на границе России, чем меньше летательных аппаратов в воздухе, тем меньше причин для ЧП», — уточнил военкор.
Он добавил, что российская система управления воздушным движением надежна.