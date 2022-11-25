Врач рассказала, как сберечь зрение при работе за компьютером

Она отметила, что врачи все чаще фиксируют у пациентов компьютерный зрительный синдром — общее название симптомов ослабления зрения, проявляющихся в результате длительного сидения у монитора. Такое состояние характеризуется снижением остроты зрения, туманом перед глазами, ощущением попавшей в глаз соринки, тяжести, слезотечении и периодической головной боли. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Вести Подмосковья».