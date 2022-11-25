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Врач рассказала, как сберечь зрение при работе за компьютером

Сегодня, 16:02
Фото: piqsels.com
Многие люди после коронавирусной пандемии работают в удаленном режиме и проводят больше времени за компьютером, чем раньше, из-за чего сильно страдает зрение. О том, как сохранить глаза здоровыми, сообщила офтальмолог центра микрохирургии глаза Валерия Смирнова.

Она отметила, что врачи все чаще фиксируют у пациентов компьютерный зрительный синдром — общее название симптомов ослабления зрения, проявляющихся в результате длительного сидения у монитора. Такое состояние характеризуется снижением остроты зрения, туманом перед глазами, ощущением попавшей в глаз соринки, тяжести, слезотечении и периодической головной боли. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Вести Подмосковья». 

По словам Смирновой, для сохранения здоровья глаз желательно расположить источник света слева, приобрести ортопедический стул, а монитор установить на уровне глаз, на расстоянии не менее пятидесяти-шестидесяти сантиметров от лица.

Кроме того, необходимо помнить о перерывах в процессе работы, во время которых будет нелишне выполнять гимнастику для глаз, а также использовать специальные капли и защитные очки.

#Общество
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