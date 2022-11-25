Врач рассказала, как сберечь зрение при работе за компьютером

Она отметила, что врачи все чаще фиксируют у пациентов компьютерный зрительный синдром — общее название симптомов ослабления зрения, проявляющихся в результате длительного сидения у монитора. Такое состояние характеризуется снижением остроты зрения, туманом перед глазами, ощущением попавшей в глаз соринки, тяжести, слезотечении и периодической головной боли. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Вести Подмосковья».
По словам Смирновой, для сохранения здоровья глаз желательно расположить источник света слева, приобрести ортопедический стул, а монитор установить на уровне глаз, на расстоянии не менее пятидесяти-шестидесяти сантиметров от лица.
Кроме того, необходимо помнить о перерывах в процессе работы, во время которых будет нелишне выполнять гимнастику для глаз, а также использовать специальные капли и защитные очки.