Как и на что тратят бюджетные деньги в Ростовской области — выяснил корреспондент RostovGazeta.
Запрос на разъяснение
По данным системы «Спарк-Маркетинг», лидирующие позиции по расходованию бюджетных средств в Ростовской области в этом году занимает региональный Минтранс. В целом, за 2022 год министерством было опубликовано 157 позиций план-графика суммой более 49,9 миллиарда рублей.
Самый дорогой контракт, стоимостью выше 8,6 миллиарда рублей, заключен на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. Проведение этого контракта «Спарк-Маркетинг» отметил максимальным количеством индикаторов. Это, по данным системы, может свидетельствовать о вероятной недобросовестности сделки.
Торг был проведен без снижения изначальной стоимости. Из нескольких поданных заявок на аукцион допустили лишь одного участника, что может свидетельствовать о признаке ограничения конкуренции. Выявленное отсутствие конкурентной борьбы, отмеченное индикатором, также может расцениваться одним из признаков наличия картельного сговора участников. Часть документов торга оказалась недоступна для поиска. А документация, о чем говорит индикатор, содержала противоречия, неточности, ошибки или сокрытую информацию. Об этом свидетельствует наличие запроса на разъяснение положений документации, отмеченное индикатором.
Второе место по стоимости занимает контракт на строительство участка автомобильной дороги «Западной хорды» (первый этап) на улицах Всесоюзная — Западное шоссе. На эти цели запланировано более 5,6 миллиарда рублей. Проведенный торг система «Спарк-Маркетинг» отметила двумя индикаторами. Здесь часть документов тоже оказалась недоступной для поиска, и был зафиксирован запрос на разъяснение положений документации.
Странная победа
Замыкает тройку самых «дорогих» контрактов Минтранса торг на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. По данным «Спарк-Маркетинг», публикация план-графика состоялась 23 ноября, а тендер будет размещен в последний день уходящего 2022 года.
В целом, за 2022 год «Спарк-Маркетинг» отметил индикаторами 73 закупки Минтранса. В большинстве случаев было зафиксировано отсутствие снижения первоначальной стоимости и наличие единственного участника-победителя.
В списке оказался и контракт, победителем которого стал участник не с минимальной ценой. Речь идет об аукционе на оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах регионального значения от актов незаконного вмешательства.
Всего, по данным сервиса, на участие в аукционе было подано шесть заявок. Три из них не допустили к участию. Оставшиеся компании назвали свою цену. Один участник снизил заявленную стоимость на 4,87%, второй — на 11,24%. Однако победу одержал участник, который вовсе не предложил никакого снижения цены. При этом наименование победителя, который стал исполнителем контракта Минтранса на 20,8 миллиона рублей, не раскрывается.
Нарушения и штрафы
Второе место в тройке лидеров по объемам освоения бюджетных средств занимает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова (МКУ ДИСОТИ).
За 2022 год ДИСОТИ опубликовала 75 позиций план-графика. Провела 167 торгов на сумму более 10,4 миллиарда рублей. И заключила 139 контрактов, общей стоимостью свыше 5,6 миллиарда рублей.
Все заключенные с компаниями контракты сервис «Спарк-Маркетинг» отметил индикаторами. Большинство из них говорят о том, что ДИСОТИ не уделяет должного внимания выбору победителя. В основном индикаторы отмечают победу в дорогостоящих торгах субъектов малого и среднего предпринимательства. В числе исполнителей контрактов ДИСОТИ оказалась и компания, которая существует на рынке меньше года — ООО «Аста». Она взяла на себя обязательства по устранению деформаций и повреждений дорожных покрытий струйно-инъекционным методом, стоимостью 500 тысяч рублей.
Любопытен и тот факт, что победителем тендера на ремонт улицы Белорусская, от переулка Беломорский до моста через реку Темерник, стало унитарное предприятие ГУП РО «Ростовавтодор». Один из индикаторов контракта предупреждает, что унитарные предприятия в роли поставщиков оказывают негативное влияние на конкуренцию. Ведь собственником ГУПов является государство.
«Между унитарным поставщиков и государственным заказчиком часто можно проследить аффилированность, в том числе и по общим совладельцам», — разъясняет «Спарк-Маркетинг».
Этот контракт отмечен пятью индикаторами. Выявлено отсутствие конкурентной борьбы, незначительное снижение стоимости контракта. Часть документов оказалась недоступна для поиска. А поставщику контракта начислен штраф за ненадлежащее исполнение обязательств.
География жалоб
Замыкает тройку лидеров по объемам освоения средств в 2022 году Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону (МКУ УКС). При 82 публикациях позиций план-графика, Управлением проведено 23 аукциона, общей стоимостью более 8,5 миллиарда рублей.
Самым дорогостоящим контрактом Управления, на сумму свыше 165, 2 миллиона рублей стало завершение строительства «детского дошкольного учреждения» на Ларина, 45б в Ростове. Этот контракт система «Спарк-Маркетинг» отметила шестью индикаторами и жалобой в ФАС. Ее направил индивидуальный предприниматель из Саратовской области, на положения извещения об осуществлении закупки. Однако, рассмотрев жалобу, ФАС признал ее необоснованной.
Еще одну жалобу в ФАС на неисполнение обязательств УКС при строительстве детского дошкольного учреждения в шестом микрорайоне Левенцовки направила ставропольская компания «МедПик». Речь шла о задолженности оплаты заказчиком 49 миллионов рублей, и не принятием фактически выполненных работ. Однако жалоба ставропольской фирмы, по данным системы СПАРК, была отклонена.
Также пожаловался в ФАС на деятельность УКС и руководитель компании ООО «Стройинвест» из Карачаево-Черкесии. Он участвовал в аукционе на капитальное строительство «общеобразовательной организации» во втором микрорайоне «Темерник». И столкнулся с незаконным порядком оценки конкурсных заявок.
В своей жалобе житель Карачаево-Черкеской республики потребовал от ФАС приостановить осуществление закупки до рассмотрения жалобы, провести внеплановую проверку заказчика на наличие фактов нарушения законодательства о контрактной системе и выдать предписание об устранении нарушений. Эта жалоба по данным «Спарк-Маркетинга» была признана ФАС обоснованной.
«Да, ФАС признал нашу жалобу обоснованной, но предписание не выдали. Поэтому данный контракт мы так и не выиграли», — прокомментировал ситуацию корреспонденту RostovGazeta директор ООО «Стройинвест» Владимир Столяров.
Тем не менее рассмотрение заявок этого контракта, по данным системы, проводилось в два этапа. Кто одержал победу в конкурсе — не раскрывается. Однако проведение процедуры закупки «Спарк-Маркетинг» отметил шестью индикаторами. Исполнителем контракта стал субъект малого и среднего бизнеса. По сведениям индикаторов, он оказался единственным участником закупки, организованной конкурентным способом, и не предложил снижение цены.
Не обошлось без жалобы в ФАС и при проведении аукциона на разработку проектной документации для строительства общеобразовательной школы на 26-й Линии в Ростове. Руководитель проектного центра из Дагестана сообщил в жалобе, что заказчик, дескать, не установил должным образом порядок оценки заявок по критерию характеристик объекта закупки.