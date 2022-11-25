Всего, по данным сервиса, на участие в аукционе было подано шесть заявок. Три из них не допустили к участию. Оставшиеся компании назвали свою цену. Один участник снизил заявленную стоимость на 4,87%, второй — на 11,24%. Однако победу одержал участник, который вовсе не предложил никакого снижения цены. При этом наименование победителя, который стал исполнителем контракта Минтранса на 20,8 миллиона рублей, не раскрывается.