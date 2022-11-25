В надзорном органе рассказали, что в 2022 году местный житель обратился с иском к интернет-магазину ООО «Яндекс», который отменил заказ на HDR-телевизор LG за 40,7 тысячи рублей [прим. редакции — в настоящий момент, согласно открытым данным, цена такого телевизора в различных интернет-магазинах составляет не менее 52,2 тысячи рублей], объяснив это проблемами с доставкой. При этом в ходе судебных заседаний отметили, что покупатель получил возмещение денег в полном объеме.