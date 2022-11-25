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Житель Ростовской области выиграл суд по отмененному заказу телевизора у «Яндекса»

Сегодня, 10:17
Фото: wikimedia.org
Ростовчанка узнала, как выиграть суд у «Яндекса»
В Ростовской области житель обратился в суд из-за отмены заказа телевизора компанией «Яндекс» и получил крупную компенсацию, об этом сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

В надзорном органе рассказали, что в 2022 году местный житель обратился с иском к интернет-магазину ООО «Яндекс», который отменил заказ на HDR-телевизор LG за 40,7 тысячи рублей [прим. редакции — в настоящий момент, согласно открытым данным, цена такого телевизора в различных интернет-магазинах составляет не менее 52,2 тысячи рублей], объяснив это проблемами с доставкой. При этом в ходе судебных заседаний отметили, что покупатель получил возмещение денег в полном объеме. 

В итоге в гражданское дело вступил донской Роспотребнадзор, который дал заключение о защите интересов покупателя, напомнив, что дончанин имеет право на полное возмещение убытков из-за нарушения сроков доставки товара, оплаченного заранее.  

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Советский районный суд Ростова учел требования и аргументы истца и частично удовлетворил его требования, после чего с компании «Яндекс» взыскали более 46,6 тысячи рублей. Примерно четверть из них составили убытки в разнице между стоимостью товара в момент покупки и вынесения решения судом, аналогичная сумма выплачена в качестве неустойки, еще 10 тысяч компания заплатила за моральный ущерб, а оставшиеся 15,5 тысячи рублей — штраф за неудовлетворение требований потребителя. 

Ранее ростовчанка смогла отсудить около 200 тысяч у туроператора за сорвавшийся отдых в Эмиратах. 

 

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