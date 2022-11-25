Газета «Молот» опубликовала сообщение местных жителей, которые заявили, что их огорчает состояние городского кладбища, ставшего местом упокоения для жертв войны и выдающихся горожан.
Читатель Михаил Генералов обратил внимание на то, что в наиболее плачевном состоянии находится братская могила мирных жителей, которых немецкие захватчики расстреляли в 1943 году. Горожанин отметил, что на ограде давно облупилась краска, а рядом нет никаких мемориальных знаков, более того, поверх могилы лежит ствол упавшего дерева.
Местный житель отметил, что в таком состоянии пребывает большая часть захоронений воинского сектора Димитриевского кладбища Новочеркасска.
Это подтвердили и местные власти, которые ответили, что объявят выговор сотрудникам МКУ. Сотрудникам кладбища также дали поручение устранить все замечания Генералов в течение 24 ноября.
«Вопрос содержания воинского участка кладбища взят под особый контроль, в следующем году его планируется поручить специалистам, которые отвечают за уборку городских парков», — добавили в издании.
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