Читатель Михаил Генералов обратил внимание на то, что в наиболее плачевном состоянии находится братская могила мирных жителей, которых немецкие захватчики расстреляли в 1943 году. Горожанин отметил, что на ограде давно облупилась краска, а рядом нет никаких мемориальных знаков, более того, поверх могилы лежит ствол упавшего дерева.