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Жители Новочеркасска пожаловались на состояние могил жертв фашистских оккупантов

Сегодня, 11:26
Фото: Михаил Генералов/Газета «Молот»
Жителей ужаснуло состояние могил жертв фашистов в Новочеркасске
В Новочеркасске жители попросили обратить внимание на плачевное состояние захоронений жертв событий Великой Отечественной войны на городском кладбище, с письмом они обратились в донскую газету.

Газета «Молот» опубликовала сообщение местных жителей, которые заявили, что их огорчает состояние городского кладбища, ставшего местом упокоения для жертв войны и выдающихся горожан. 

Читатель Михаил Генералов обратил внимание на то, что в наиболее плачевном состоянии находится братская могила мирных жителей, которых немецкие захватчики расстреляли в 1943 году. Горожанин отметил, что на ограде давно облупилась краска, а рядом нет никаких мемориальных знаков, более того, поверх могилы лежит ствол упавшего дерева. 

Местный житель отметил, что в таком состоянии пребывает большая часть захоронений воинского сектора Димитриевского кладбища Новочеркасска. 

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Это подтвердили и местные власти, которые ответили, что объявят выговор сотрудникам МКУ. Сотрудникам кладбища также дали поручение устранить все замечания Генералов в течение 24 ноября.  

«Вопрос содержания воинского участка кладбища взят под особый контроль, в следующем году его планируется поручить специалистам, которые отвечают за уборку городских парков», — добавили в издании. 

Ранее эксперт рассказал, как в Ростове устраняли городские кладбища.

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