Аналитики прогнозируют рост смертности в Европе на 4,8% зимой 2022–2023 год

Ожидается, что умеренные температуры приведут к гибели 79 тысяч граждан европейских стран (2,7%). При этом аналитики добавили, что показатели смертности для каждой страны необходимо рассчитывать отдельно, поскольку в расчетах необходимо учитывать более точные, а не средние данные.