Аналитики прогнозируют рост смертности в Европе на 4,8% зимой 2022–2023 год

Аналитики прогнозируют, что предстоящей зимой смертность в странах Евросоюза может оказаться на 147 тысяч человек выше показателей нормы, и причиной этого станет рост цен на топливо.
Ожидается, что умеренные температуры приведут к гибели 79 тысяч граждан европейских стран (2,7%). При этом аналитики добавили, что показатели смертности для каждой страны необходимо рассчитывать отдельно, поскольку в расчетах необходимо учитывать более точные, а не средние данные.
Сейчас предполагается, что большая часть летальных исходов произойдет на территории Италии, а жертвами роста цен станут пожилые и стареющие граждане. Однако исследование не учитывало субсидии от итальянского правительства.
Ранее стало известно, что Европе угрожают не только заморозки, но и новые потоки беженцев.