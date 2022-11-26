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Аналитики прогнозируют рост смертности в Европе на 4,8% зимой 2022–2023 год

Сегодня, 18:44
Фото: pxhere.com
В Европе сделали прогноз о росте смертности населения из-за высоких цен на топливо, об этом рассказали «Новые известия».

Аналитики прогнозируют, что предстоящей зимой смертность в странах Евросоюза может оказаться на 147 тысяч человек выше показателей нормы, и причиной этого станет рост цен на топливо. 

Ожидается, что умеренные температуры приведут к гибели 79 тысяч граждан европейских стран (2,7%). При этом аналитики добавили, что показатели смертности для каждой страны необходимо рассчитывать отдельно, поскольку в расчетах необходимо учитывать более точные, а не средние данные. 

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Сейчас предполагается, что большая часть летальных исходов произойдет на территории Италии, а жертвами роста цен станут пожилые и стареющие граждане. Однако исследование не учитывало субсидии от итальянского правительства. 

Ранее стало известно, что Европе угрожают не только заморозки, но и новые потоки беженцев.

 

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#Надежда Пустяк#Политика#Общество#Происшествие#Прогноз погоды#Отопление
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