ДТП с участием шести автомобилей произошло на улице Нагибина в Ростове 25 ноября

Водитель «Лады Приора» ехал по улице Нансена и не справился с управлением. Из-за этого машину вынесло на встречную полосу.
Это привело к столкновению с кроссовером Hyundai Tucson, а его отбросило на Hyundai Solaris. В свою очередь «Лада Приора» врезалась в две машины — Hyundai Solaris и Mitsubishi.
После этого машина Mitsubishi протаранила Hyundai Santa Fe. Травмы получил водитель «Лады», его доставили в больницу.
В данный момент выясняются все обстоятельства.
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