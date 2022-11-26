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ДТП с участием шести автомобилей произошло на улице Нагибина в Ростове 25 ноября

Сегодня, 07:46
Фото: УГИБДД по РО
В Ростове-на-Дону на улице Нагибина произошла авария с участием сразу шести автомобилей, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель «Лады Приора» ехал по улице Нансена и не справился с управлением. Из-за этого машину вынесло на встречную полосу.

Это привело к столкновению с кроссовером Hyundai Tucson, а его отбросило на Hyundai Solaris. В свою очередь «Лада Приора» врезалась в две машины — Hyundai Solaris и Mitsubishi.

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После этого машина Mitsubishi протаранила Hyundai Santa Fe. Травмы получил водитель «Лады», его доставили в больницу.

В данный момент выясняются все обстоятельства.

Ранее автобус № 40 сбил 16-летнего подростка в Ростове.

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#Илья Протвинов#Дтп#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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