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Двое погибли и трое пострадали в аварии с микроавтобусом в Ростовской области

Сегодня, 08:36
Фото: угибдд ПО ро
В Ростовской области микроавтобус врезался в грузовик, что привело к гибели двух человек, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла в ночь на субботу на дороге Ростов - Таганрог. Водитель микроавтобуса Opel врезался в остановившийся из-за поломки грузовик Daf.

Известно, что водитель фуры выставил аварийный знак и у него горели габаритные огни. В Opel находились восемь пассажиров.

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Из микроавтобуса погибли две пассажирки, им было 19 и 33 года. Травмы получили еще две женщины и один мужчина. 

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее стали известны подробности крупного ДТП на Нагибина в Ростове 25 ноября.

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