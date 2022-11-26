Двое погибли и трое пострадали в аварии с микроавтобусом в Ростовской области

Авария произошла в ночь на субботу на дороге Ростов - Таганрог. Водитель микроавтобуса Opel врезался в остановившийся из-за поломки грузовик Daf.
Известно, что водитель фуры выставил аварийный знак и у него горели габаритные огни. В Opel находились восемь пассажиров.
Из микроавтобуса погибли две пассажирки, им было 19 и 33 года. Травмы получили еще две женщины и один мужчина.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее стали известны подробности крупного ДТП на Нагибина в Ростове 25 ноября.