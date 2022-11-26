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Где купить и как пополнить транспортную карту в Ростове-на-Дону

Сегодня, 04:18
Фото: rostov-gorod.ru
Где купить и как пополнить транспортную карту в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону есть несколько видов транспортных карт, которые позволяют экономить на поездках в общественном транспорте. Как их купить и сколько они стоят, в материале RostovGazeta.

В Ростове-на-Дону действует единая транспортная карта «Простор», она подходит для всех видов городского транспорта. В том числе трамвая, автобуса, троллейбуса, а также для пригородных поездов.

Приобрести ее можно в кассах АО «СКППК», через билетопечатающие автоматы, в пригородном поезде у билетных кассиров (разъездных).

Какие есть транспортные карты в Ростове

В Ростове-на-Дону существует сразу несколько видов транспортных карт:

  1. Карта «Для всех»
  2. Социальная карта обучающегося
  3. Карта «Пенсионера»
  4. Карта «Регионального льготника»
  5. Транспортная карта «Для всех»

Купить транспортную карту можно можно в киосках «РостДонпечать», «Галерея Прессы», кассах железнодорожных вокзалов, Инфоцентре АРПС. Стоимость составляет 85 рублей.

Гарантированный срок службы — один год.

Какие есть транспортные карты в Ростове
Фото: rosotv-gorod.ru

Что такое социальная карта обучающегося

В первый раз оформить эту карту можно только в образовательном учреждении. Если она сломалась или потерялась, то восстанавливать ее придется в месте получения или Инфоцентре АРПС. При себе необходимо иметь паспорт.

Стоимость изготовления новой карты составляет 90 рублей.

Где получить транспортную карту «Пенсионера»

Она предназначена для людей пенсионного возраста. Получить ее можно в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

Что такое транспортная карта «Регионального льготника»

Ее выдают тем, кто имеет право на льготный бесплатный проезд. Для получения карты нужно обращаться в управление соцзащиты населения по месту жительства.

Как пополнить транспортную карту в Ростове

Как пополнить транспортную карту в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru

Для пополнения баланса транспортной карты в Ростове есть сразу несколько способов:

  • Это можно сделать наличными в терминалах "Центр-инвест", отделениях "Донкомбанк", кассах железнодорожных вокзалов. Всего есть более 100 адресов, с ними можно ознакомиться по ссылке.
  • В Инфоцентре АРПС и с помощью мобильного приложения «Простор». Это будет безналичная оплата.
  • Есть приложение для смартфонов с модулем NFC на базе Android. Однако при пополнении придется заплатить комиссию 5%.

Сколько стоит проезд по транспортной карте в Ростове

В трамваях и троллейбусах за поездку придется заплатить 17 рублей. Во всех автобусах Ростова-на-Дону действует дифференцированный тариф — при оплате транспортной или банковской картой придется отдать 23 рубля. Если расплачиваться наличными, то стоимость вырастет до 26 рублей. 

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Что касается пригородных маршрутов, то транспортные компании ставят терминалы оплаты по желанию. Но обязательным это не является.

Оплата производится по тарифам перевозчика.
 
Чтобы оплатить проезд, нужно поднести карту к терминалу на входе в салон и удерживать ее около трех секунд. После этого появятся уведомление на экране, звук и чек.

Можно ли транспортной картой «Простор» расплатиться за двоих

Транспортная карта позволят оплачивать проезд за двух и более человек, если это карта общей категории. При повторном прикладывании карты оплата за проезд будет списываться в размере, кратном количеству срабатываний.

Если карта оформлена на пенсионера или студента, то расплатиться смогут только они.

Как проверить баланс транспортной карты в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru

Как проверить баланс транспортной карты в Ростове

Всего для владельцев транспортных карт в Ростове предусмотрели четыре способа проверки баланса:

  1. В терминалах банка «Центр-инвест»
  2. В Инфоцентре АРПС
  3. На чеке после оплаты в автобусе
  4. При помощи приложения «Простор»

Если требуется детализация по карте, то придется заполнить заявление и направить его в Инфоцентр АРПС. Он расположен на улице Социалистическая, 37.

Учреждение работает в будние дни с 08.00 мск до 17.00. Можно также отсканировать документ и направить на почту [email protected]

Срок рассмотрения составляет от четырех рабочих дней.

Куда обращаться по вопросам транспортных карт

По всем вопросам, связанным с картами, в том числе по покупке, пополнению, можно обращаться в Инфоцентр АРПС. Он расположен на улице Социалистическая, 37.

Либо можно позвонить по номеру 285-09-00. Есть также электронная почта — [email protected]

Как заблокировать карту «Простор»

Это можно сделать в Инфоцентре, если нужно перенести остаток средств на другой счет. С собой нужно взять паспорт и чек о покупке или пополнении карты.

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Либо можно обратиться на электронную почту по адресу [email protected] В теме письма следует указать «Блокировка транспортной карты».

Валидатор пишет, что транспортная карта недействительна

Это происходит из-за нарушения процедуры загрузки данных после обновления системы. Для решения проблемы нужно позвонить по номеру 8 (863) 285-09-00 и сообщить номер карты, дату и время ошибки, номер автомобиля.

Либо можно обратиться на почту [email protected]

 

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#Илья Протвинов#Общество#Общественный транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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