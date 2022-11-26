В Ростове-на-Дону действует единая транспортная карта «Простор», она подходит для всех видов городского транспорта. В том числе трамвая, автобуса, троллейбуса, а также для пригородных поездов.
Приобрести ее можно в кассах АО «СКППК», через билетопечатающие автоматы, в пригородном поезде у билетных кассиров (разъездных).
В Ростове-на-Дону существует сразу несколько видов транспортных карт:
Купить транспортную карту можно можно в киосках «РостДонпечать», «Галерея Прессы», кассах железнодорожных вокзалов, Инфоцентре АРПС. Стоимость составляет 85 рублей.
Гарантированный срок службы — один год.
В первый раз оформить эту карту можно только в образовательном учреждении. Если она сломалась или потерялась, то восстанавливать ее придется в месте получения или Инфоцентре АРПС. При себе необходимо иметь паспорт.
Стоимость изготовления новой карты составляет 90 рублей.
Она предназначена для людей пенсионного возраста. Получить ее можно в управлении соцзащиты населения по месту жительства.
Ее выдают тем, кто имеет право на льготный бесплатный проезд. Для получения карты нужно обращаться в управление соцзащиты населения по месту жительства.
Для пополнения баланса транспортной карты в Ростове есть сразу несколько способов:
В трамваях и троллейбусах за поездку придется заплатить 17 рублей. Во всех автобусах Ростова-на-Дону действует дифференцированный тариф — при оплате транспортной или банковской картой придется отдать 23 рубля. Если расплачиваться наличными, то стоимость вырастет до 26 рублей.
Что касается пригородных маршрутов, то транспортные компании ставят терминалы оплаты по желанию. Но обязательным это не является.
Оплата производится по тарифам перевозчика.
Чтобы оплатить проезд, нужно поднести карту к терминалу на входе в салон и удерживать ее около трех секунд. После этого появятся уведомление на экране, звук и чек.
Транспортная карта позволят оплачивать проезд за двух и более человек, если это карта общей категории. При повторном прикладывании карты оплата за проезд будет списываться в размере, кратном количеству срабатываний.
Если карта оформлена на пенсионера или студента, то расплатиться смогут только они.
Всего для владельцев транспортных карт в Ростове предусмотрели четыре способа проверки баланса:
Если требуется детализация по карте, то придется заполнить заявление и направить его в Инфоцентр АРПС. Он расположен на улице Социалистическая, 37.
Учреждение работает в будние дни с 08.00 мск до 17.00. Можно также отсканировать документ и направить на почту [email protected]
Срок рассмотрения составляет от четырех рабочих дней.
По всем вопросам, связанным с картами, в том числе по покупке, пополнению, можно обращаться в Инфоцентр АРПС. Он расположен на улице Социалистическая, 37.
Либо можно позвонить по номеру 285-09-00. Есть также электронная почта — [email protected]
Это можно сделать в Инфоцентре, если нужно перенести остаток средств на другой счет. С собой нужно взять паспорт и чек о покупке или пополнении карты.
Либо можно обратиться на электронную почту по адресу [email protected] В теме письма следует указать «Блокировка транспортной карты».
Это происходит из-за нарушения процедуры загрузки данных после обновления системы. Для решения проблемы нужно позвонить по номеру 8 (863) 285-09-00 и сообщить номер карты, дату и время ошибки, номер автомобиля.
Либо можно обратиться на почту [email protected]