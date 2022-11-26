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Глава донского Минздрава Кобзев призвал соблюдать гигиену и не ходить в людные места

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI
В Ростовской области тема заболеваемости гриппом и коронавирусом остается непростой, заявил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев призвал жителей Ростовской области пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса. Говоря о гриппе, глава Минздрава отметил, что у вируса бывают периоды благополучного течения, когда он проходит в легкой форме. Однако сейчас в регион пришел опасный штамм. Он может нанести большой урон здоровью ослабленных людей, имеющих сложные хронические заболевания.

Также Кобзев высказался о коронавирусе. Он согласился, что тема пандемии сейчас ушла на второй план, особо в свете снижения госпитализаций и легкого течения ковида. Однако вирус постоянно мутирует, появляются его новые штаммы. Новый рост заболеваемости сейчас наблюдается в Европе и США.

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Чтобы обезопасить себя и своих близких, министр здравоохранения порекомендовал жителям Ростовской области соблюдать меры гигиены, не ходить в места большого скопления людей и вакцинироваться.

Напомним, в Ростовской области ОРВИ заболели более 16,3 тысячи жителей.

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#Общество#Новости#Ростовская область#Здоровье
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