Также Кобзев высказался о коронавирусе. Он согласился, что тема пандемии сейчас ушла на второй план, особо в свете снижения госпитализаций и легкого течения ковида. Однако вирус постоянно мутирует, появляются его новые штаммы. Новый рост заболеваемости сейчас наблюдается в Европе и США.