Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев призвал жителей Ростовской области пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса. Говоря о гриппе, глава Минздрава отметил, что у вируса бывают периоды благополучного течения, когда он проходит в легкой форме. Однако сейчас в регион пришел опасный штамм. Он может нанести большой урон здоровью ослабленных людей, имеющих сложные хронические заболевания.
Также Кобзев высказался о коронавирусе. Он согласился, что тема пандемии сейчас ушла на второй план, особо в свете снижения госпитализаций и легкого течения ковида. Однако вирус постоянно мутирует, появляются его новые штаммы. Новый рост заболеваемости сейчас наблюдается в Европе и США.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, министр здравоохранения порекомендовал жителям Ростовской области соблюдать меры гигиены, не ходить в места большого скопления людей и вакцинироваться.
Напомним, в Ростовской области ОРВИ заболели более 16,3 тысячи жителей.