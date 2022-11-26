Министр настоятельно порекомендовал сделать прививки от гриппа. У этой болезни есть периоды благополучного течения, тогда она проходит в легкой форме.
«В данный момент к нам пришел не самый простой штамм. Он опасен для ослабленных людей, которые имеют сопутствующие болезни», — уточнил Кобзев.
Он добавил, что в регионе есть случаи заражения свиным гриппом.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что прививки сделали 1,7 миллиона добровольцев, что составляет 43% от численности населения области. Иммунитет после этого сохраняется до одного года.