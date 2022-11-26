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Глава донского Минздрава Кобзев заявил об опасном штамме гриппа в 2022 году

Сегодня, 05:45
Фото: 1MI
В Ростовскую область в этом году пришел опасный штамм гриппа, поэтому стоит пройти вакцинацию, сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев.


Министр настоятельно порекомендовал сделать прививки от гриппа. У этой болезни есть периоды благополучного течения, тогда она проходит в легкой форме.

«В данный момент к нам пришел не самый простой штамм. Он опасен для ослабленных людей, которые имеют сопутствующие болезни», — уточнил Кобзев.

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Он добавил, что в регионе есть случаи заражения свиным гриппом. 

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что прививки сделали 1,7 миллиона добровольцев, что составляет 43% от численности населения области. Иммунитет после этого сохраняется до одного года. 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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