Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 28 ноября по 4 декабря

В понедельник, 28 ноября, света не будет на улицах Детская, Металлургическая, Лермонтовская, Книжная, в переулке Конный, Соборный. Во вторник обесточат улицы Батуринская, Литвинова, Курортная, Горбачева, Вавилова, переулки Радиаторный и Изыскательский.