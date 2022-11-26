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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 28 ноября по 4 декабря

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в период с 28 ноября по 4 декабря запланированы отключения электричества, что коснется сотни домов, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник, 28 ноября, света не будет на улицах Детская, Металлургическая, Лермонтовская, Книжная, в переулке Конный, Соборный. Во вторник обесточат улицы Батуринская, Литвинова, Курортная, Горбачева, Вавилова, переулки Радиаторный и Изыскательский.

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В среду без электричества останутся улицы Комарова, Киргизская, Рябышева, переулки Клавишный, Александровский спуск, Водопроводный, Ветреный. В четверг, 1 декабря, электричество выключат на улицах Восточная, Лермонтовская, Сиверса, Максима Горького, Красноармейская. 

В пятницу ограничения введут на улицах Лермонтовская, Сиверса, Филимоновская. В это время пройдут технические работы на оборудовании. 



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