Мэр Харькова Игорь Терехов не собирается отказываться от русского языка

В издании напомнили, что совсем недавно мэру Харькова выписали штраф в размере 92 долларов или 3,4 тысячи гривен за использование русского языка в своих социальных сетях и в прямом эфире одного из телеканалов.
Несмотря на это Игорь Терехов заявил, что он продолжит использовать русский язык вне своих официальных обращений, поскольку четверо из пяти жителей Харькова говорят на русском языке.
«Тут нужно быть очень аккуратным и осторожным в языковом вопросе», — добавил глава мэрии города.
В настоящий момент Терехов действительно продолжает вести все свои соцсети на русском языке, в том числе и Telegram-канал, где он рассказывает о состоянии энергетики города.
Ранее стало известно, что украинские беженцы напали на дончан в Берлине, услышав, что те говорят на русском языке.