rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Мэр Харькова Игорь Терехов не собирается отказываться от русского языка

Сегодня, 18:13
Фото: t.me/ihor_terekhov
Глава мэрии Харькова Игорь Терехов заявил, что продолжит говорить с горожанами на русском языке, несмотря на полученный штраф, подробностями поделился портал «Новые известия».

В издании напомнили, что совсем недавно мэру Харькова выписали штраф в размере 92 долларов или 3,4 тысячи гривен за использование русского языка в своих социальных сетях и в прямом эфире одного из телеканалов. 

Несмотря на это Игорь Терехов заявил, что он продолжит использовать русский язык вне своих официальных обращений, поскольку четверо из пяти жителей Харькова говорят на русском языке. 

В школах Николаева с 1 сентября начнет действовать запрет на русский язык
Узнать подробнее

«Тут нужно быть очень аккуратным и осторожным в языковом вопросе», — добавил глава мэрии города.  

В настоящий момент Терехов действительно продолжает вести все свои соцсети на русском языке, в том числе и Telegram-канал, где он рассказывает о состоянии энергетики города. 

Ранее стало известно, что украинские беженцы напали на дончан в Берлине, услышав, что те говорят на русском языке.

Читайте также:
В Херсонской области запустили сайт на русском языкеВ ЛНР педагогов украинского языка переучат на учителей русскогоВокалист Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню на русском языке
#Надежда Пустяк#Политика#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Харьков#Украина#Запрет на использование русского языка
Подпишитесь
Ростовчане копят долги за свет, зато пытаются получить образование «по блату»
Сегодня, 16:09
В Ростове мужчина с автоматом украл камни и куст в переулке Университетском
Сегодня, 17:37
В Ростовской области большегруз опрокинулся на трассе и разбросал «зубы дракона»
Сегодня, 15:18
В Ростове-на-Дону оказались самые дорогие молочные продукты, сыры и яйца в регионе
Сегодня, 14:43
В ходе СВО погиб 19-летний военнослужащий из Ростовской области
Сегодня, 16:42
В Ростове голодные грабители украли деньги из Mitsubishi и съели шоколадку
Сегодня, 17:04