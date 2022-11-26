Российский винодельческий форум в Москве посетили 1700 участников

Участники форума были единогласны во мнении о том, что виноделие сегодня представляет собой самый динамичный сектор российской сельскохозяйственной отрасли. Невзирая на текущую крайне сложную ситуацию в геополитике, у отечественного виноделия наблюдается огромный потенциал для экспорта, в особенности в КНР.