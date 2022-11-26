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Российский винодельческий форум в Москве посетили 1700 участников

Сегодня, 14:38
Фото: pxhere.com
В Москве 24 – 25 ноября 2022 года прошел Первый Российский винодельческий форум. Организовавший мероприятие Фонд Росконгресс обозначил ключевой темой «Новую эру российского виноделия».

Участниками форума стали свыше 1700 человек: профессионалы отрасли, рестораторы и представители торговли, журналисты и блогеры, пишет newsnn.ru. Свыше 150 спикеров поучаствовали в 43 сессиях, мастер-классах и презентациях. Федеральный медиахолдинг 1MI стал официальным информационным партнером мероприятия.

Зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко выступила на пленарном заседании на тему «Виноделие России: новая орбита». Из заявления советника президента РФ Антона Кобякова следует, что по итогам Первого Российского винодельческого форума планируется обобщить все инициативы, озвученные профессиональным сообществом. В перспективе это будет способствовать эффективному решению самых актуальных для отрасли проблем, подчеркнул Кобяков.

Председатель правления ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев выступил, в свою очередь, с заявлением о том, что форум решили проводить ежегодно.  

«Москва является крупнейшим потребителем вина среди всех регионов России. АВВР всего год, и очень символично, что мы подвели итоги первого года таким ярким событием - Первым Российским винодельческим форумом, - констатировал Киселев. - Благодарю председателя оргкомитета форума  вице-премьера Викторию Абрамченко и Фонд Росконгресс за качественную подготовку и проведение важнейшего винного мероприятия страны».

Участники форума были единогласны во мнении о том, что виноделие сегодня представляет собой самый динамичный сектор российской сельскохозяйственной отрасли. Невзирая на текущую крайне сложную ситуацию в геополитике, у отечественного виноделия наблюдается огромный потенциал для экспорта, в особенности в КНР.

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о результатах уже пятого по счету ежегодного исследования качества винодельческой продукции «Винный гид России». Эксперт раскрыл оценки по двум главным категориям – красному и белому винам. В уходящем году специалисты Роскачества исследовали в общей сложности 500 образцов вин, которые были произведены только из винограда, выращенного в России.

#Светлана Павлова
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