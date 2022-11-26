Дорогое удовольствие
Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» объявила, что неплательщикам долга за электроэнергию в Ростовской области начислили 47 миллионов рублей пени.
Эти пени начислили за период с января 2022 года, и теперь должников предупреждают о том, что они могут лишиться электроснабжения, если не начнут выплачивать свою задолженность. Помимо отключения света дончанам-неплательщикам имеют право наложить арест на имущество и доходы, что лишит их возможности выехать за границу. При этом точное количество неплательщиков осталось неизвестно.
В компании напомнили, что оплачивать счета потребителя обязаны до 10 числа.
Впредь только на общих основаниях
Пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области сообщила, что в Ростове вскоре состоится суд по делу жителя Сочи, подозреваемого в мошенничестве.
По данным следователей, с 2019 года в течение трех лет фигуранту дела удалось получить от своих жертв около 400 тысяч рублей. Сам мужчина обещал выступить в роли посредника и помочь детям своих жертв поступить в одно из учреждений образования. Своих обещаний мужчина не выполнил, и теперь в отношении него возбудили дело по признакам мошенничества.
Сейчас подозреваемого поместили под домашний арест, а материалы его дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Если его вина будет доказана — мужчина проведет в колонии семь лет.
Увели победу из-под носа
Глава правительства Ростовской области Василий Голубев не смог стать обладателем награды лучший губернатор 2022 года, об этом рассказали в Polittech.
Согласно итогам премии «Гамбургский счет», престижное звание завоевал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а Василий Голубев получил утешительный приз за стабильные показатели работы. Это стало второй его наградой за сутки, так как раньше Василию Голубеву вручили медаль за вклад в оборону России.