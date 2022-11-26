По данным следователей, с 2019 года в течение трех лет фигуранту дела удалось получить от своих жертв около 400 тысяч рублей. Сам мужчина обещал выступить в роли посредника и помочь детям своих жертв поступить в одно из учреждений образования. Своих обещаний мужчина не выполнил, и теперь в отношении него возбудили дело по признакам мошенничества.