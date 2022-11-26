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Ростовчане копят долги за свет, зато пытаются получить образование «по блату»

Сегодня, 16:09
Фото: pxhere.com
В Ростовской области жители не могут оплатить долги за свет, пока губернатор получает награды за эффективность работы, а в Ростове собираются судить мошенника, который обманул родителей учеников, желающих поступить в образовательную организацию «по блату».

Дорогое удовольствие 

 

Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» объявила, что неплательщикам долга за электроэнергию в Ростовской области начислили 47 миллионов рублей пени.  

Эти пени начислили за период с января 2022 года, и теперь должников предупреждают о том, что они могут лишиться электроснабжения, если не начнут выплачивать свою задолженность. Помимо отключения света дончанам-неплательщикам имеют право наложить арест на имущество и доходы, что лишит их возможности выехать за границу. При этом точное количество неплательщиков осталось неизвестно. 

В случае неуплаты долга ресурсоснабжающие компании имеют право отключить потребителя от электричества
Фото: pxhere.com

В компании напомнили, что оплачивать счета потребителя обязаны до 10 числа.

Впредь только на общих основаниях

 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области сообщила, что в Ростове вскоре состоится суд по делу жителя Сочи, подозреваемого в мошенничестве

По данным следователей, с 2019 года в течение трех лет фигуранту дела удалось получить от своих жертв около 400 тысяч рублей. Сам мужчина обещал выступить в роли посредника и помочь детям своих жертв поступить в одно из учреждений образования. Своих обещаний мужчина не выполнил, и теперь в отношении него возбудили дело по признакам мошенничества. 

Житель Сочи предстанет перед судом по обвинению в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве
Фото: pxhere.com

Сейчас подозреваемого поместили под домашний арест, а материалы его дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Если его вина будет доказана — мужчина проведет в колонии семь лет. 

Увели победу из-под носа

 

Глава правительства Ростовской области Василий Голубев не смог стать обладателем награды лучший губернатор 2022 года, об этом рассказали в Polittech.

РАСО представила список номинантов на премию «Гамбургский счет»
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Согласно итогам премии «Гамбургский счет», престижное звание завоевал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а Василий Голубев получил утешительный приз за стабильные показатели работы. Это стало второй его наградой за сутки, так как раньше Василию Голубеву вручили медаль за вклад в оборону России. 

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