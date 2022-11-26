«Дом никак не огорожен, болтается на ветру остаток сетки, которой он был затянут еще в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Внутри завалены все перекрытия», — описал разруху ростовчанин, добавив, что дом представляет потенциальную опасность для местных жителей, поскольку рядом находятся трамвайная остановка, и дети ходят мимо него в школу.