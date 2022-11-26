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Ростовчане опасаются обрушения старинного дома Богатина на Станиславского

Сегодня, 13:10
Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Ростове жители пожаловались на аварийное состояние старинного дома К. Богатина, построенного в конце XIX-начале XX века, сообщение появилось на портале городского благоустройства.

Неравнодушный житель обратился к органам местной власти с просьбой разъяснить, как и когда решат вопрос по дому на улице Станиславского, 209/ переулку Державинскому, 33, находящемуся в аварийном состоянии. 

По словам местного жителя, от дома осталось три стены, и те находятся в ужасном состоянии, угрожая рухнуть на головы прохожим. 

Дом на Станиславского, 209 в ноябре 2022 годаДом на Станиславского, 209 в ноябре 2022 года
Снимок сделан в 1993 годуСнимок сделан в 1993 году
Дом на Станиславского, 209 в ноябре 2022 года
Фото: bg.rostov-gorod.ru

«Дом никак не огорожен, болтается на ветру остаток сетки, которой он был затянут еще в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Внутри завалены все перекрытия», — описал разруху ростовчанин, добавив, что дом представляет потенциальную опасность для местных жителей, поскольку рядом находятся трамвайная остановка, и дети ходят мимо него в школу. 

Стали известны причины распространяемой информации о возможном сносе домов в Ростове
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Согласно открытым данным, бывший жилой дом К. Богатина на Станиславского был включен в проект зоны охраны Ростова-на-Дону и являлся одним из образцов стиля эклектика начала XX века.

Ранее стало известно, что в Ростове претендентами на снос стали 500 старинных зданий. 

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