Неравнодушный житель обратился к органам местной власти с просьбой разъяснить, как и когда решат вопрос по дому на улице Станиславского, 209/ переулку Державинскому, 33, находящемуся в аварийном состоянии.
По словам местного жителя, от дома осталось три стены, и те находятся в ужасном состоянии, угрожая рухнуть на головы прохожим.
«Дом никак не огорожен, болтается на ветру остаток сетки, которой он был затянут еще в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Внутри завалены все перекрытия», — описал разруху ростовчанин, добавив, что дом представляет потенциальную опасность для местных жителей, поскольку рядом находятся трамвайная остановка, и дети ходят мимо него в школу.
Согласно открытым данным, бывший жилой дом К. Богатина на Станиславского был включен в проект зоны охраны Ростова-на-Дону и являлся одним из образцов стиля эклектика начала XX века.
Ранее стало известно, что в Ростове претендентами на снос стали 500 старинных зданий.