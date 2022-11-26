Местные жители поделились снимками рухнувшего дерева с Telegram-каналом «Батайск Город». По их словам, в ночь с пятницы, 25 ноября, на субботу, 26 ноября, дерево сломалось под действием сильного ветра и рухнуло на припаркованные автомобили, основная часть ствола оказалась на автомобиле Chevrolet Niva.