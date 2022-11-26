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Рухнувшее дерево повредило несколько автомобилей в Батайске ночью 26 ноября

Сегодня, 14:05
Фото: Батайск город
В Батайске рухнувшее из-за сильного ветра дерево повредило припаркованные под ним автомобили, об этом сообщили очевидцы.
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Местные жители поделились снимками рухнувшего дерева с Telegram-каналом «Батайск Город». По их словам, в ночь с пятницы, 25 ноября, на субботу, 26 ноября, дерево сломалось под действием сильного ветра и рухнуло на припаркованные автомобили, основная часть ствола оказалась на автомобиле Chevrolet Niva.

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Ветки и другая часть ствола упали на два соседних автомобиля. Инцидент произошел ночью на улице Октябрьской, 120а, никто не пострадал. 

«Да, что не повезло, то не повезло. Везёт, у кого гараж есть», — заметили местные жители. 

Ранее юрист рассказала RostovGazeta, что делать, если на ваш автомобиль упало аварийное дерево.

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