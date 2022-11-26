Местные жители поделились снимками рухнувшего дерева с Telegram-каналом «Батайск Город». По их словам, в ночь с пятницы, 25 ноября, на субботу, 26 ноября, дерево сломалось под действием сильного ветра и рухнуло на припаркованные автомобили, основная часть ствола оказалась на автомобиле Chevrolet Niva.
Ветки и другая часть ствола упали на два соседних автомобиля. Инцидент произошел ночью на улице Октябрьской, 120а, никто не пострадал.
«Да, что не повезло, то не повезло. Везёт, у кого гараж есть», — заметили местные жители.
Ранее юрист рассказала RostovGazeta, что делать, если на ваш автомобиль упало аварийное дерево.