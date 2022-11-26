Он вернулся в Ростовскую область летом 2022 года и получил повестку в сентябре. Причиной гибели военнослужащего стала смертельная рана, полученная в ходе спецоперации под Марьиной. Официально в Минобороны РФ не подтверждали эти данные. Информация уточняется.