Портал Donday сообщил, что в четверг, 24 ноября, в Овощном состоялись похороны 19-летнего участника СВО Антона Гетьмана, который отправился на Украину через три месяца после срочной службы.
Молодой человек получил профессию сварщика в Батайском училище, после чего отправился в армию. Первые полгода юноша служил в Ростове-на-Дону, а позднее отправился в Сибирь.
Он вернулся в Ростовскую область летом 2022 года и получил повестку в сентябре. Причиной гибели военнослужащего стала смертельная рана, полученная в ходе спецоперации под Марьиной. Официально в Минобороны РФ не подтверждали эти данные. Информация уточняется.
Ранее в зоне СВО в один день погибли трое дончан из Сальского района.