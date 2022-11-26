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В ходе СВО погиб 19-летний военнослужащий из Ростовской области

Сегодня, 16:42
Фото: vk.com/akulaggh
В конце ноября в Ростовской области простились с жителем Овощного Антоном Гетьманом, который участвовал в СВО на Украине.

Портал Donday сообщил, что в четверг, 24 ноября, в Овощном состоялись похороны 19-летнего участника СВО Антона Гетьмана, который отправился на Украину через три месяца после срочной службы.

Молодой человек получил профессию сварщика в Батайском училище, после чего отправился в армию. Первые полгода юноша служил в Ростове-на-Дону, а позднее отправился в Сибирь.

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Он вернулся в Ростовскую область летом 2022 года и получил повестку в сентябре. Причиной гибели военнослужащего стала смертельная рана, полученная в ходе спецоперации под Марьиной. Официально в Минобороны РФ не подтверждали эти данные. Информация уточняется.

Ранее в зоне СВО в один день погибли трое дончан из Сальского района.

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