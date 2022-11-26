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В Ростове голодные грабители украли деньги из Mitsubishi и съели шоколадку

Сегодня, 17:04
Фото: t.me/rostov_glavniy
В Ростове у местного жителя украли деньги из автомобиля и съели спрятанный в бардачке шоколад, сообщения об этом появились в соцсетях.

В Ростове в ночь на субботу, 26 ноября, на улице Тельмана, 9/5 произошло ограбление. Местный житель обратился в одно из городских сообществ, поделившись, что неизвестные разбили окно его автомобиля Mitsubishi, украли деньги и даже съели хранящуюся в бардачке шоколадку, выкинув обертку в салон. 

«Если кто-то был очевидцем, просьба написать в личные сообщения группы», — сказано в обращении к подписчикам.

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«Деньги хранить в машине ночью», — удивились ростовчане, а других гораздо больше возмутил факт того, что грабители съели шоколадку. 

«Кто ж в машине шоколадки оставляет, сколько раз уже говорилось…», — прокомментировали горожане.

«Кто видел, как крадун ел шоколадку?», — спросил другой комментатор.  

Ранее в Ростове за ночь обокрали 20 автомобилей.

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