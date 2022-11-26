В Ростове в ночь на субботу, 26 ноября, на улице Тельмана, 9/5 произошло ограбление. Местный житель обратился в одно из городских сообществ, поделившись, что неизвестные разбили окно его автомобиля Mitsubishi, украли деньги и даже съели хранящуюся в бардачке шоколадку, выкинув обертку в салон.