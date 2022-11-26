В магазине сообщили, что потратили на куст и мраморные камни в общей сложности 5,8 тысячи рублей. Сам молодой человек на видеозаписи деловито покопался в клумбе, набрав полную шапку камней, после чего вытащил из рюкзака автомат, который мог быть игрушечным или пейнтбольным ружьем, сложил в рюкзак камни и забрал из вазона куст, скрывшись в неизвестном направлении.