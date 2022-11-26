rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове мужчина с автоматом украл камни и куст в переулке Университетском

Сегодня, 17:37
Фото: t.me/gprtrade
В Ростове мужчина с автоматом украл декоративные камни и куст перед магазином в Университетском переулке, видео появилось в соцсетях.

В Ростове один из магазинов поделился записью со своих камер видеонаблюдения, запечатлевших момент кражи декоративных камней и куста, которые украшали ближайшую клумбу и бетонный вазон в переулке Университетском. 

В магазине сообщили, что потратили на куст и мраморные камни в общей сложности 5,8 тысячи рублей. Сам молодой человек на видеозаписи деловито покопался в клумбе, набрав полную шапку камней, после чего вытащил из рюкзака автомат, который мог быть игрушечным или пейнтбольным ружьем, сложил в рюкзак камни и забрал из вазона куст, скрывшись в неизвестном направлении. 

В Ростове задержали двух женщин, которые воровали цветы с клумбы под видом дворников
Узнать подробнее

«Может он покемонов искал и нашел», — пошутили ростовчане. 

«Может он окоп на передовой хочет облагородить?», — предположили местные жители. 

«У нас в магазине украли камыши из уличной композиции. Камыши с левого берега, Карл! Так что не удивительно, что камни тырят», — поделились другие горожане.

Ранее в Ростове вандалы украли несколько десятков кустов роз.

Читайте также:
Не воровать цветы с Большой Садовой попросили жителей РостоваВ Ростове задержали двух женщин, которые воровали цветы с клумбы под видом дворниковДети вытоптали клумбу на набережной в Ростове в День города
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Городская среда#Благоустройство
Подпишитесь
Жалобы и нарушения: самые крупные госзакупки Ростовской области за 2022 год
Вчера, 09:32
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов
Вчера, 07:10
Больше 80% жителей в Ростове-на-Дону хотят постоянный выходной 31 декабря
Вчера, 07:23
«Дизайнер был цыган?»: ростовчан шокировала кричащая роскошь особняка Масленского
Вчера, 07:25
Урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове
Вчера, 07:37
Обитающие в Ростовской области раки начали увеличиваться в своих размерах в 2022 году
Вчера, 07:59