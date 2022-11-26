В Ростове один из магазинов поделился записью со своих камер видеонаблюдения, запечатлевших момент кражи декоративных камней и куста, которые украшали ближайшую клумбу и бетонный вазон в переулке Университетском.
В магазине сообщили, что потратили на куст и мраморные камни в общей сложности 5,8 тысячи рублей. Сам молодой человек на видеозаписи деловито покопался в клумбе, набрав полную шапку камней, после чего вытащил из рюкзака автомат, который мог быть игрушечным или пейнтбольным ружьем, сложил в рюкзак камни и забрал из вазона куст, скрывшись в неизвестном направлении.
«Может он покемонов искал и нашел», — пошутили ростовчане.
«Может он окоп на передовой хочет облагородить?», — предположили местные жители.
«У нас в магазине украли камыши из уличной композиции. Камыши с левого берега, Карл! Так что не удивительно, что камни тырят», — поделились другие горожане.
Ранее в Ростове вандалы украли несколько десятков кустов роз.