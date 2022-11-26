Например, средняя цена килограмма сливочного масла в Ростове составляет 728,6 рубля, в то время как уровень цен в регионе на 12,2 рубля ниже, а в Сальске масло продают за 648,7 рубля. Такая же ситуация с маргарином — килограмм этого продукта в Ростове в среднем обойдется в 244,2 рубля за килограмм, второй самый высокий показатель цен на этот продукт в Таганроге составляет 222,6 рубля. Настолько же дорогим для ростовчан оказался творог, цена на который составляет 403 рубля за килограмм, для сравнения в Таганроге творог стоит 360,5 рубля за килограмм.