В четверг, 24 ноября, Ростовстат опубликовал отчет, в котором указал средние показатели цен на товары и услуги в Ростовской области на 21 ноября.
Согласно данным документа, в Ростове оказались самые высокие цены на молочную продукцию, в том числе сыры, а также яйца и хлеб.
Например, средняя цена килограмма сливочного масла в Ростове составляет 728,6 рубля, в то время как уровень цен в регионе на 12,2 рубля ниже, а в Сальске масло продают за 648,7 рубля. Такая же ситуация с маргарином — килограмм этого продукта в Ростове в среднем обойдется в 244,2 рубля за килограмм, второй самый высокий показатель цен на этот продукт в Таганроге составляет 222,6 рубля. Настолько же дорогим для ростовчан оказался творог, цена на который составляет 403 рубля за килограмм, для сравнения в Таганроге творог стоит 360,5 рубля за килограмм.
В это же время ростовчанину придется заплатить за килограмм сычужных сыров 745 рублей, а в других городах средний показатель цен как минимум на 30 рублей ниже. На десяток яиц ростовчанам в среднем приходится тратить 73 рубля, в Волгодонске эта же категория товаров обходится в 63,7 рубля.
Значительную разницу аналитики зафиксировали и в ценах на хлеб. Килограмм ржаного хлеба и хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки примерно на 11 рублей дороже, чем во всех других городах — его цена в Ростове составляет 72,6 рубля, а килограмм пшеничного хлеба стоит около 76,7 рубля.
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