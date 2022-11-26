В пресс-службе сообщества объявили, что с субботы, 26 ноября, в Ростове откроют новый автобусный рейс до Мариуполя. Автобусы каждый день будут отправляться от Главного автовокзала Ростова в 08.00 мск, чтобы приехать на мариупольский автовокзал к 12.00 мск.