В пресс-службе сообщества объявили, что с субботы, 26 ноября, в Ростове откроют новый автобусный рейс до Мариуполя. Автобусы каждый день будут отправляться от Главного автовокзала Ростова в 08.00 мск, чтобы приехать на мариупольский автовокзал к 12.00 мск.
В обратном направлении автобусы выезжать в 15.00 мск, чтобы приехать в Ростов к 19.00.
Билеты на автобусы можно купить в автовокзалах или онлайн через портал DonBilet.
Ранее стало известно, что ростовский портал по продаже билетов на автобусы подвергся постоянным атакам со стороны хакеров.