rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове открыли ежедневные автобусные рейсы в Мариуполь с 26 ноября

Сегодня, 13:35
Фото: pxhere.com
Из Ростова с субботы, 26 ноября, запустили автобусные рейсы в Мариуполь, об этом сообщили в сообществе автовокзалов Ростовской области.

В пресс-службе сообщества объявили, что с субботы, 26 ноября, в Ростове откроют новый автобусный рейс до Мариуполя. Автобусы каждый день будут отправляться от Главного автовокзала Ростова в 08.00 мск, чтобы приехать на мариупольский автовокзал к 12.00 мск.

В обратном направлении автобусы выезжать в 15.00 мск, чтобы приехать в Ростов к 19.00. 

В Ростове по маршруту №20 запустили новые автобусы с октября
Узнать подробнее

Билеты на автобусы можно купить в автовокзалах или онлайн через портал DonBilet.

Ранее стало известно, что ростовский портал по продаже билетов на автобусы подвергся постоянным атакам со стороны хакеров.

Читайте также:
Чартерные рейсы автобусов из Азова и Ростова запустят в Крым с 18 июняВ Ростовской области запустят автобусные рейсы в ЛНР с 11 ноябряВ Ростовской области возобновили автобусные рейсы в Крым с 11 октябряВ Ростове отменили все автобусные рейсы в Крым
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Мариуполь#Городская среда#Общественный транспорт
Подпишитесь
Жалобы и нарушения: самые крупные госзакупки Ростовской области за 2022 год
Вчера, 09:32
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов
Вчера, 07:10
Больше 80% жителей в Ростове-на-Дону хотят постоянный выходной 31 декабря
Вчера, 07:23
«Дизайнер был цыган?»: ростовчан шокировала кричащая роскошь особняка Масленского
Вчера, 07:25
Урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове
Вчера, 07:37
Обитающие в Ростовской области раки начали увеличиваться в своих размерах в 2022 году
Вчера, 07:59