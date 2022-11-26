Яна Пилявская рассказала представителям МИД «ЕвроМедиа», что Ростов-на-Дону остро нуждается в собственном музее истории, и хотя юридически музей уже существует — он все еще не может приступить к работе.
Начальник управления культуры рассказала, что сейчас в распоряжении музея находятся более 1,5 тысячи экспонатов, которые город получил от местных жителей.
«На сегодняшний день мы занимается реставрацией здания для музея. Утвердили проект планировки, внутренний антураж здания», — рассказала Яна Пилявская, поделившись надеждой, что готовое проектное решение власти города получат уже в следующем году. Начальник управления культуры добавила, что музей планирует начать работу уже в 2025 году.
Напомним, музей планируют разместить в знаменитом «Доме с ангелами» на улице Московской, 72. Последние несколько лет одно из красивейших зданий Ростова находилось в упадке и медленно разрушалось, а в ноябре прошлого года его наконец законсервировали.