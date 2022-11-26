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В Ростове открытие музея истории города в «Доме с ангелами» запланировано на 2025 год

Сегодня, 11:26
Фото: Яндекс. Карты
Власти Ростова надеются получить проект музея истории города в 2023 году, чтобы открытие музея состоялось в 2025 году, об этом рассказала начальник управления культуры Ростова-на-Дону Яна Пилявская.

Яна Пилявская рассказала представителям МИД «ЕвроМедиа», что Ростов-на-Дону остро нуждается в собственном музее истории, и хотя юридически музей уже существует — он все еще не может приступить к работе.

Начальник управления культуры рассказала, что сейчас в распоряжении музея находятся более 1,5 тысячи экспонатов, которые город получил от местных жителей.

«На сегодняшний день мы занимается реставрацией здания для музея. Утвердили проект планировки, внутренний антураж здания», — рассказала Яна Пилявская, поделившись надеждой, что готовое проектное решение власти города получат уже в следующем году. Начальник управления культуры добавила, что музей планирует начать работу уже в 2025 году.

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Напомним, музей планируют разместить в знаменитом «Доме с ангелами» на улице Московской, 72. Последние несколько лет одно из красивейших зданий Ростова находилось в упадке и медленно разрушалось, а в ноябре прошлого года его наконец законсервировали

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