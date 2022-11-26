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В Ростовской области большегруз опрокинулся на трассе и разбросал «зубы дракона»

Сегодня, 15:18
Фото: novostdon.ru
В Каменском районе Ростовской области большегруз опрокинулся на крутом повороте трассы и разбросал по дороге бетонные блоки в форме тетраэдра.

Донецкая газета «Новость» сообщила, что в пятницу, 25 ноября, на трассе, предположительно, А-260 произошла авария с участием большегруза. 

Длинномер не смог войти в крутой поворот у Поповки, в результате чего завалился на бок и вывалил на дорогу «зубы дракона» — бетонные тетраэдры, которые когда-то в России использовали в качестве танковых заграждений. 

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В результате аварии водитель снес дорожный знак, разлил по трассе дизель и получил небольшие травмы. Больше никто не пострадал, водителей, которые будут проезжать в районе ДТП, просили внимательно планировать свой маршрут и проявить осторожность на дороге. 

Ранее зерновоз, который попал в ДТП, рассыпал по дороге зерно и стал причиной огромной пробки.

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