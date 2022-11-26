В Ростовской области большегруз опрокинулся на трассе и разбросал «зубы дракона»

Донецкая газета «Новость» сообщила, что в пятницу, 25 ноября, на трассе, предположительно, А-260 произошла авария с участием большегруза.
Длинномер не смог войти в крутой поворот у Поповки, в результате чего завалился на бок и вывалил на дорогу «зубы дракона» — бетонные тетраэдры, которые когда-то в России использовали в качестве танковых заграждений.
В результате аварии водитель снес дорожный знак, разлил по трассе дизель и получил небольшие травмы. Больше никто не пострадал, водителей, которые будут проезжать в районе ДТП, просили внимательно планировать свой маршрут и проявить осторожность на дороге.
Ранее зерновоз, который попал в ДТП, рассыпал по дороге зерно и стал причиной огромной пробки.