В МЧС сообщили, что Ростовский гидрометцентр выпустил прогноз, согласно которому в ближайшие дни на Дону будет держаться холодная и ветреная погода с заморозками до -1 градуса. Так в субботу на территории Ростовской области пройдут дожди, а также будет дуть ветер скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем не поднимется выше +8 градусов, а вот ночью на севере области опустится до -1 градуса.