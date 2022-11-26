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В Ростовской области ожидается сильный ветер с дождем и снегом с 26 по 28 ноября

Сегодня, 11:45
Фото: pxhere.com
В Ростовской области жителей предупредили об ухудшении погодных условий, дождях и мокром снеге, об этом сообщили в УМЧС региона.
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Погода

В МЧС сообщили, что Ростовский гидрометцентр выпустил прогноз, согласно которому в ближайшие дни на Дону будет держаться холодная и ветреная погода с заморозками до -1 градуса. Так в субботу на территории Ростовской области пройдут дожди,  а также будет дуть ветер скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем не поднимется выше +8 градусов, а вот ночью на севере области опустится до -1 градуса. 

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По данным СК УГМС, похолодание приведет к гололедице на дорогах и мокрому снегу, которым накроет отдельные муниципалитеты 27 и 28 ноября. Скорость ветра останется той же, но вот к понедельнику ночные заморозки могут опустить температуру до трех градусов ниже нуля. 

Ранее синоптики рассказали, какими будут последние выходные ноября.

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