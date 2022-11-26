В субботу, 26 ноября, осадков ждать не стоит, но сложится облачная погода. По прогнозам, воздух должен прогреться до шести градусов.
Стоит готовиться к сильному ветру и лучше не ходить в это время рядом с деревьями. Ночью может быть морозно, но опять же без осадков.
В воскресенье должны начаться дожди, а температура составит пять градусов. Ночью вместе с этим может выпасть снег, но прекратится утром.
Днем в понедельник дождливая погода сохранится. В среднем температура на следующей неделе будет составлять около трех градусов.
Ранее ветер в Ростове отрывал подоконники и обрушил дерево на трос от трубы котельной.