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В Ростовской области ожидаются дождливые и морозные выходные 26 и 27 ноября

Сегодня, 06:37
В Ростовской области ожидаются дождливые выходные с низкой температурой, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

В субботу, 26 ноября, осадков ждать не стоит, но сложится облачная погода. По прогнозам, воздух должен прогреться до шести градусов.

Стоит готовиться к сильному ветру и лучше не ходить в это время рядом с деревьями. Ночью может быть морозно, но опять же без осадков.

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В воскресенье должны начаться дожди, а температура составит пять градусов. Ночью вместе с этим может выпасть снег, но прекратится утром.

Днем в понедельник дождливая погода сохранится. В среднем температура на следующей неделе будет составлять около трех градусов. 

Ранее ветер в Ростове отрывал подоконники и обрушил дерево на трос от трубы котельной.

 

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