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Житель Сочи два года обманывал ростовчан, обещая их детям поступление в вуз

Сегодня, 08:59
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону будут судить жителя Сочи, который обманул несколько человек, сообщили в УСКР по региону.

С 2019 по 2021 годы фигурант успел обмануть людей на 400 тысяч рублей. Он обещал стать посредником в передаче взятки и помочь детям потерпевших поступить в одно из образовательных учреждений. 

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Но никакой помощи оказано не было, а по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас 32-летний фигурант находится домашним арестом. 

В данный момент все материалы дела направили в суд. Максимальное наказание составляет семь лет колонии. 

Ранее ростовчанка лишилась 100 тысяч рублей из-за использовании VPN-сервиса.


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