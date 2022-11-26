Житель Сочи два года обманывал ростовчан, обещая их детям поступление в вуз

С 2019 по 2021 годы фигурант успел обмануть людей на 400 тысяч рублей. Он обещал стать посредником в передаче взятки и помочь детям потерпевших поступить в одно из образовательных учреждений.
Но никакой помощи оказано не было, а по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас 32-летний фигурант находится домашним арестом.
В данный момент все материалы дела направили в суд. Максимальное наказание составляет семь лет колонии.
Ранее ростовчанка лишилась 100 тысяч рублей из-за использовании VPN-сервиса.