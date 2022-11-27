Активисты движения «МойФасад» в Ростове спасли советскую вывеску «Телеграф» на проспекте Буденновском, 108. Общественники рассказали, что с жалобой на пропажу вывески к ним обратились жители соседнего дома.
Выяснилось, что в доме на Буденновском проходит капитальный ремонт. Активистка Елена Чернышева связалась с главным архитектором района, чтобы получить контакты управляющей компании. Позже стало известно, что вывеску забрала и сохранила местная жительница. Это большая удача, отмечает Чернышева, ведь зачастую такие вывески выкидывают или сдают на металл.
Однако без происшествий не обошлось — вывеска пострадала во время демонтажа от рук коммунальщиков. Степень ее восстановления только предстоит оценить.
Чернышева отмечает, что в Ростове, как и во всей России, есть огромная проблема с сохранением советских вывесок: «У них нет никакого статуса, нет владельца, кроме этого они не проходят по современным требованиям к рекламным и информационным конструкциям». Из-за этого отремонтировать вывеску и вернуть ее на место пока не представляется возможным.
Но это проблема разрешима, утверждает активистка. Достаточно внести изменения в правила благоустройства и регламенты наружной рекламы. Сейчас общественники пытаются добиться этих изменений через департамент архитектуры Ростова.
Ранее на металлом сдали советскую вывеску на площади Толстого, 9/2 в Ростове.