rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Активисты чудом спасли советскую вывеску, пострадавшую от коммунальщиков в Ростове

Сегодня, 14:39
Фото: Telegram-канал "Лена и домики"

В Ростове от уничтожения после демонтажа спасли старую советскую вывеску «Телеграф»

В Ростове удалось сохранить советскую вывеску «Телеграф», поврежденную коммунальщиками во время капремонта, рассказали активисты объединения «МойФасад».

Активисты движения «МойФасад» в Ростове спасли советскую вывеску «Телеграф» на проспекте Буденновском, 108. Общественники рассказали, что с жалобой на пропажу вывески к ним обратились жители соседнего дома.

Выяснилось, что в доме на Буденновском проходит капитальный ремонт. Активистка Елена Чернышева связалась с главным архитектором района, чтобы получить контакты управляющей компании. Позже стало известно, что вывеску забрала и сохранила местная жительница. Это большая удача, отмечает Чернышева, ведь зачастую такие вывески выкидывают или сдают на металл.

Однако без происшествий не обошлось — вывеска пострадала во время демонтажа от рук коммунальщиков. Степень ее восстановления только предстоит оценить.

В центре Ростова снесли здание, где женился лауреат Нобелевской премии России Павлов
Узнать подробнее

Чернышева отмечает, что в Ростове, как и во всей России, есть огромная проблема с сохранением советских вывесок: «У них нет никакого статуса, нет владельца, кроме этого они не проходят по современным требованиям к рекламным и информационным конструкциям». Из-за этого отремонтировать вывеску и вернуть ее на место пока не представляется возможным. 

Но это проблема разрешима, утверждает активистка. Достаточно внести изменения в правила благоустройства и регламенты наружной рекламы. Сейчас общественники пытаются добиться этих изменений через департамент архитектуры Ростова.

Ранее на металлом сдали советскую вывеску на площади Толстого, 9/2 в Ростове.

Читайте также:
На металлолом в Ростове-на-Дону сдали знаменитую вывеску советских временВ Ростове активисты спасли козырек исторического здания, которое пустили под сносВ Ростове-на-Дону удалось приостановить снос двух старинных домов на улице Московской
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Благоустройство#Город#Общество#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Активизм#Архитектура Ростова
Подпишитесь
Итоги недели: глава Ростовской области не стал «лучшим», а на регион наступает грипп
Сегодня, 15:46
ФАС заинтересовалась повышением тарифов ЖКХ в Ростовской области
Сегодня, 16:17
Кредит на 800 миллионов рублей получит Ростовская область в 2022 году
Сегодня, 11:48
Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что Украина и Запад не загнутся к весне
Сегодня, 15:20
В Минздраве рассказали, что спасет жителей Ростовской области от лишнего веса
Сегодня, 17:35
Певец Гарик Сукачев отменил свой концерт в Ростове-на-Дону из-за экстренной операции
Сегодня, 14:00