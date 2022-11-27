Чернышева отмечает, что в Ростове, как и во всей России, есть огромная проблема с сохранением советских вывесок: «У них нет никакого статуса, нет владельца, кроме этого они не проходят по современным требованиям к рекламным и информационным конструкциям». Из-за этого отремонтировать вывеску и вернуть ее на место пока не представляется возможным.

