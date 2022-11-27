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ФАС заинтересовалась повышением тарифов ЖКХ в Ростовской области

Сегодня, 16:17
Фото: 1MI
Федеральная антимонопольная служба проконтролирует ситуацию с повышением тарифов на услуги ЖКХ в Ростовской области, сообщают СМИ.

С 1 декабря в Ростовской области произойдет индексация тарифов услуг ЖКХ. Ситуацию решила взять под контроль Федеральная антимонопольная служба, сообщает «Лента.ру».

Ведомство должно проследить, чтобы рост цен был обоснованным. В ведомстве отметили, что темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги всегда находятся на федеральном и региональном уровнях контроля.

Напомним, индексация тарифов ЖКХ в Ростовской области достигнет 9%. Власти обещают, что после декабрьского повышения цен в следующем году индексации не будет.

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