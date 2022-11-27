Не «лучший» губернатор
25 ноября были подведены итоги политической премии «Гамбургский счет», где должны были, в том числе, объявить лучшего губернатора года.
Среди номинантов престижной премии значились глава Вологодской и Белгородской областей, Приморского края и ЯНАО. Также на звание лучшего губернатора претендовал глава Ростовской области Василий Голубев.
Победителем же в итоге был выбран губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Однако и Василия Голубева не оставили без награды. Он получил специальный приз за стабильную эффективность своей работы.
Свиной грипп
Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев доложил, что в регионе зафиксированы первые случаи заражения свиным гриппом.
Глава Минздрава отметил, что сейчас область столкнулась с не самым простым штаммом гриппа. Он чрезвычайно опасен для ослабленных людей с хроническими заболеваниями.
Старая елка на Новый год
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что на Новый год площадь перед парком Максима Горького украсят прошлогодней елкой. Годом ранее она обрушилась из-за сильных порывов ветра.
Чтобы не допустить повторения этой ситуации, центральную направляющую елки решено было усилить. Также власти заверили, что елку отремонтировали и заменили ее каркас.
Вероятно, елку в Ростове установят до 17 декабря, так как именно такой срок дан подрядчику на украшение улиц города к Новому году. Однако официальных заявлений о том, когда елка начнет радовать ростовчан своим видом, пока не было.