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Итоги недели: глава Ростовской области не стал «лучшим», а на регион наступает грипп

Сегодня, 15:46
Фото: 1MI

Глава Ростовской области остался без почетного звания, а ростовчане - без новой елки

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не получил звание лучшего губернатора в этом году, тем временем в регионе выявлены первые случаи свиного гриппа, а в Ростове рядом с парком Горького установят прошлогоднюю новогоднюю елку.

Не «лучший» губернатор

25 ноября были подведены итоги политической премии «Гамбургский счет», где должны были, в том числе, объявить лучшего губернатора года.

Среди номинантов престижной премии значились глава Вологодской и Белгородской областей, Приморского края и ЯНАО. Также на звание лучшего губернатора претендовал глава Ростовской области Василий Голубев.

Победителем же в итоге был выбран губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Однако и Василия Голубева не оставили без награды. Он получил специальный приз за стабильную эффективность своей работы.

Глава Ростовской области Василий Голубев уступил в гонке за звание губернатора года
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Свиной грипп

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев доложил, что в регионе зафиксированы первые случаи заражения свиным гриппом.

Глава Минздрава отметил, что сейчас область столкнулась с не самым простым штаммом гриппа. Он чрезвычайно опасен для ослабленных людей с хроническими заболеваниями.

Симптомы свиного гриппа мало отличаются от симптомов обычного. Заболевание, как правило, начинается с повышения температуры тела, затем к симптоматике добавляются кашель, боль в горле и заложенность носа. При тяжелой форме свиного гриппа может развиться вирусная пневмония.
 
Чтобы обезопасить себя и своих близких, Кобзев призвал жителей Ростовской области сделать прививку от гриппа.
Юрий Кобзев заявил о распространении свиного гриппа в Ростовской области
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Старая елка на Новый год

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что на Новый год площадь перед парком Максима Горького украсят прошлогодней елкой. Годом ранее она обрушилась из-за сильных порывов ветра.

Чтобы не допустить повторения этой ситуации, центральную направляющую елки решено было усилить. Также власти заверили, что елку отремонтировали и заменили ее каркас.

Вероятно, елку в Ростове установят до 17 декабря, так как именно такой срок дан подрядчику на украшение улиц города к Новому году. Однако официальных заявлений о том, когда елка начнет радовать ростовчан своим видом, пока не было.

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