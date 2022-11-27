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Карпин назвал матч с «Ахматом» одним из лучших в сезоне у «Ростова»

Вчера, 19:02
Фото: РФС
27 ноября ФК «Ростов» выиграл у «Ахмата» со счетом 3:0, игру своих подопечных прокомментировал главный тренер Валерий Карпин.

В воскресенье 27 ноября на «Ростов Арене» состоялся матч футбольных клубов «Ростов» и «Ахмат». Желто-синие одержали внушительную победу со счетом 3:0. Голами отметились футболисты Андрей Лангович, Николай Комличенко и Егор Голенков.

Главный тренер желто-синих Валерий Карпин, комментируя игру своих подопечных, отметил, что это был лучший матч «Ростова» в текущем сезоне. Он поблагодарил игроков и заявил, что во втором тайме им пришлось нелегко, так как «Ахмат» активно пытался отыграться.

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﻿Напомним, благодаря сегодняшней победе «Ростов» занял вторую строчку в турнирной таблице, уступив первое место московскому «Динамо».

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