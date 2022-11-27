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Кредит на 800 миллионов рублей получит Ростовская область в 2022 году

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI
За счет кредита бюджет Ростовской области пополнится на 800 миллионов рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Министерство финансов Ростовской области провело аукцион на предоставление услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии лимитом в 800 миллионов рублей. Соответствующий контракт был заключен 22 ноября. Стоимость контракта составит 241 миллион рублей. Отмечается, что кредитную линию банк откроет 1 декабря сроком на три года.

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При этом отмечается, что Суммы, уплачиваемые заказчиком исполнителю будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил у зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина денег для двух важнейших проектов.

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#Алина Заярная#Ростовская область#Кредит#Голубев Василий Юрьевич#Голубев#Новости
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