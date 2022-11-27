Кредит на 800 миллионов рублей получит Ростовская область в 2022 году

Министерство финансов Ростовской области провело аукцион на предоставление услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии лимитом в 800 миллионов рублей. Соответствующий контракт был заключен 22 ноября. Стоимость контракта составит 241 миллион рублей. Отмечается, что кредитную линию банк откроет 1 декабря сроком на три года.