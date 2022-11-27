Порядка 30% населения Ростовской области страдают от ожирения. Лидерами в этом плане являются Азовский, Белокалитвинский и Волгодонский районы.
Специалист Минздрава отмечает, что самой распространенной причиной лишнего веса является малоподвижный образ жизни. Также многие люди склонны «заедать» стресс и психологические проблемы. Однако ожирение, напомнила Криничная, наносит непоправимый вред сердечно-сосудистой системе, провоцируя гипертонию и ишемическую болезнь сердца.
Также Криничная рассказала, что в Ростовской области возросло количество детей, страдающих от ожирения.