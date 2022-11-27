Специалист Минздрава отмечает, что самой распространенной причиной лишнего веса является малоподвижный образ жизни. Также многие люди склонны «заедать» стресс и психологические проблемы. Однако ожирение, напомнила Криничная, наносит непоправимый вред сердечно-сосудистой системе, провоцируя гипертонию и ишемическую болезнь сердца.