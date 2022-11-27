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Названы районы Ростовской области, где чаще всего люди страдают ожирением

Сегодня, 12:46
Фото: pxhere.com

В трех районах в Ростовской области выявлено больше всего жителей с ожирением

Лишний вес диагностирован у 30% населения Ростовской области, рассказала главный внештатный специалист по профилактике министерства здравоохранения Евгения Криничная.

Порядка 30% населения Ростовской области страдают от ожирения. Лидерами в этом плане являются Азовский, Белокалитвинский и Волгодонский районы.

Специалист Минздрава отмечает, что самой распространенной причиной лишнего веса является малоподвижный образ жизни. Также многие люди склонны «заедать» стресс и психологические проблемы. Однако ожирение, напомнила Криничная, наносит непоправимый вред сердечно-сосудистой системе, провоцируя гипертонию и ишемическую болезнь сердца.

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Также Криничная рассказала, что в Ростовской области возросло количество детей, страдающих от ожирения.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Здоровье
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