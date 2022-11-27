Новогодние елки начали начали устанавливать в Ростове

В преддверии Нового года в Ростове начинают появляться праздничные инсталляции, украшения и елки. Зеленые красавицы уже украсили некоторые торговые центры города, каркас елки стали возводить и на площади напротив ДГТУ.
В соцсетях большинство ростовчан признались, что ни гирлянды, ни елки не приносят им праздничного настроения: «Нет, не жду. Жду спокойную жизнь в мире», «Нет, взрослым праздника сейчас не надо. А детям — да, сделать Новый год по полной программе, не жалея средств в садиках, школах».
Однако многие признались, что не смотря на сложную обстановку, ждут Новый год и чудес: «Жду и очень сильно!», «Ждем, Новый год и Рождество — время надежды, будем молиться, чтобы все было хорошо и спокойно», «Очень ждем всей семьей и Новый год, и выходные».
Ранее сообщалось, что прошлогоднюю елку установят после ремонта у входа в парк Горького в Ростове.