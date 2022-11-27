Новогодние елки начали начали устанавливать в Ростове

Однако многие признались, что не смотря на сложную обстановку, ждут Новый год и чудес: «Жду и очень сильно!», «Ждем, Новый год и Рождество — время надежды, будем молиться, чтобы все было хорошо и спокойно», «Очень ждем всей семьей и Новый год, и выходные».