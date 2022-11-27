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Певец Гарик Сукачев отменил свой концерт в Ростове-на-Дону из-за экстренной операции

Сегодня, 14:00
Фото: wikipedia.org
Певец Гарик Сукачев не выступит на концерте в Ростове 4 декабря, сообщается в его официальной группе в соцсетях.

Певец Гарик Сукачев не выступит на концерте в Ростове 4 декабря, сообщается в его официальной группе в соцсетях.

Представители певца Гарика Сукачева в его официальной группе в соцсетях сообщили, что концерт артиста, запланированный на 4 декабря в Ростове, не состоится. В сообщение отмечается, что музыкант не сможет выступить из-за «послеоперационной терапии», которую сейчас проходит.

Зрителям предложили сдать билеты в кассу и пообещали, что как только Сукачев поправится, он посетит Ростов-на-Дону с сольным концертом.

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Причины же недомогания артиста не раскрываются.

Ранее власти в Ростове-на-Дону потребовали провести отмененные из-за коронавируса концерты.

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