Певец Гарик Сукачев не выступит на концерте в Ростове 4 декабря, сообщается в его официальной группе в соцсетях.
Представители певца Гарика Сукачева в его официальной группе в соцсетях сообщили, что концерт артиста, запланированный на 4 декабря в Ростове, не состоится. В сообщение отмечается, что музыкант не сможет выступить из-за «послеоперационной терапии», которую сейчас проходит.
Зрителям предложили сдать билеты в кассу и пообещали, что как только Сукачев поправится, он посетит Ростов-на-Дону с сольным концертом.
Причины же недомогания артиста не раскрываются.
Ранее власти в Ростове-на-Дону потребовали провести отмененные из-за коронавируса концерты.