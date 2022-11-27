Представители певца Гарика Сукачева в его официальной группе в соцсетях сообщили, что концерт артиста, запланированный на 4 декабря в Ростове, не состоится. В сообщение отмечается, что музыкант не сможет выступить из-за «послеоперационной терапии», которую сейчас проходит.