В воскресенье 27 ноября в Ростове на улице Золотистой произошло ДТП. Неизвестный водитель сбил на дороге 11-летнего мальчика. Ребенок в это время переходил проезжую часть.
Сообщается, что мальчику оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Правоохранительные органы сейчас заняты поиском сбежавшего водителя. Всех возможных свидетелей аварии просят сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД.
Ранее автобус № 40 сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе на улице Курчатова в Ростове.