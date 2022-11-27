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Полиция в Ростове ищет водителя, сбившего 11-летнего мальчика 27 ноября

Сегодня, 17:16
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
ДТП с участием ребенка произошло в Первомайском районе Ростова в воскресенье 27 ноября, рассказали в ГИБДД России по региону.

В воскресенье 27 ноября в Ростове на улице Золотистой произошло ДТП. Неизвестный водитель сбил на дороге 11-летнего мальчика. Ребенок в это время переходил проезжую часть.

Сообщается, что мальчику оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

ДТП с участием шести автомобилей произошло на улице Нагибина в Ростове 25 ноября
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Правоохранительные органы сейчас заняты поиском сбежавшего водителя. Всех возможных свидетелей аварии просят сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД.

Ранее автобус № 40 сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе на улице Курчатова в Ростове.

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