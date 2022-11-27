ПСБ провел онлайн-форум финграмотности «Просто Капитал» для 1,5 млн слушателе

Как отметила Вера Подгузова: «Мы второй раз проводим форум по финансовой грамотности «Просто Капитал», и по итогам основного дня мы ещё раз получили подтверждение актуальности и востребованности проведения мероприятия с такой повесткой в режиме онлайн для всей страны. Сегодня, в непростых экономических условиях, людям необходимы дополнительные знания по сохранению и приумножению своих доходов, а также грамотному и профессиональному распределению доходов своих компаний, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Форум также направлен на экономическое развитие регионов, так как без финансовой грамотности невозможно социально-экономическое благополучие как каждого человека в отдельности, так и развитие всего предпринимательского сообщества, что является крайне важным в текущий момент».