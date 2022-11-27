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Резкое похолодание до -6 градусов ожидается в Ростовской области после выходных

Сегодня, 10:44
Фото: 1MI
Уже во вторник 29 ноября дневная температура воздуха в Ростовской области упадет до -6 градусов, сообщили синоптики.

Днем 29 ноября в северных районах Ростовской области ожидаются морозы -1...-6 градусов и небольшой мокрый снег. Ночью столбик термометра будет опускаться до -9 градусов. На остальной территории региона дневная температура воздуха во вторник будет держаться на уровне -2...+7 градусов.

Ветер восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду.

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют с 27 ноября в Ростовской области
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В Ростове 29 ноября похолодает до +2 градусов днем и -5 градусов ночью. Такая погода продержится до субботы, а 3 декабря дневная температура воздуха в городе опустится до 0 градусов.

Ранее в Ростовской области рассказали, когда начнутся заморозки.

 

 

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