Днем 29 ноября в северных районах Ростовской области ожидаются морозы -1...-6 градусов и небольшой мокрый снег. Ночью столбик термометра будет опускаться до -9 градусов. На остальной территории региона дневная температура воздуха во вторник будет держаться на уровне -2...+7 градусов.
Ветер восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду.
В Ростове 29 ноября похолодает до +2 градусов днем и -5 градусов ночью. Такая погода продержится до субботы, а 3 декабря дневная температура воздуха в городе опустится до 0 градусов.
Ранее в Ростовской области рассказали, когда начнутся заморозки.