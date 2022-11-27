Днем 29 ноября в северных районах Ростовской области ожидаются морозы -1...-6 градусов и небольшой мокрый снег. Ночью столбик термометра будет опускаться до -9 градусов. На остальной территории региона дневная температура воздуха во вторник будет держаться на уровне -2...+7 градусов.